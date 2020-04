Deportivo Cuenca se unió a las conferencias de prensa virtuales con el arquero Brian Heras

LEA TAMBIÉN

Deportivo Cuenca se sumó a las conferencias de prensa virtuales que los clubes del país realizan por el aislamiento domiciliario debido a la propagación del covid-19. Este miércoles 8 de abril del 2020, el arquero Brian Heras fue primero en responder las inquietudes de los comunicadores.

El golero cuencano reconoció que no todos tienen un espacio adecuado para entrenar en sus hogares porque unos viven en departamentos o en edificios donde no pueden salir un área verde. En su caso, dijo, vive en una urbanización y tiene un lugar en donde practicar.



Pese a ello, consideró que debe estar entre el 80 y 85% de su forma física. Sin saber todavía hasta cuándo irá la cuarentena por la pandemia y sin conocer la fecha de la reiniciación del torneo, opinó que sería recomendable una pretemporada para que todos los integrantes del plantel estén al mismo nivel.



Por ahora, insistió, lo importante es la salud de todos. Su anhelo es que cuando termine la emergencia sanitaria no falte ninguno. Él está consciente que pasará algún tiempo para volver a la normalidad, sugirió proteger a la familia y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Según Heras, él y los demás goleros del plantel profesional están en permanente contacto virtual con el preparador de arqueros Juan Pablo Beltrán, quien les entrega los plantes de preparación. “Es algo raro lo que estamos viviendo, la situación se va tornando más difícil, pero hay que afrontarlos de la mejor manera”.



A su criterio, es temprano para hablar de la reducción de los salarios porque en estos momentos críticos los futbolistas requieren dinero como cualquier profesional. “Después de que pase todo esto podemos conversar con la dirigencia, creo que no es el momento”.

El arquero cuencano ansía de volver a las canchas y compartir camerino con los compañeros, así como recibir las instrucciones de manera directa del cuerpo técnico. Sin embargo, no está de acuerdo con volver a jugar sin público en los estadios y dijo que debería reanudarse el campeonato cuando se haya superado completamente la pandemia por la salud de todos.



Heras reveló haber recibido mensajes de Antonio Gordón, director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de la relacionista pública de la entidad ofreciéndole cualquier apoyo en estos momentos de crisis. “Esos mensajes me motivan”, apuntó.