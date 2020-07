El Deportivo Cuenca anuncia que el plantel volverá a los entrenamientos 

LEA TAMBIÉN

El plantel del Deportivo Cuenca anuncia que volverá a los entrenamientos este viernes 3 de julio después de ocho días de paralización. En las redes sociales del club se informó que el primer grupo de trabajo se presentará a las 14:30 para retomar los trabajos en cancha.

Marcelo Velasco, gerente del club, confirmó que tras varios días de conversaciones se encontró una salida al problema. Aunque el directivo no dio detalles del acuerdo, futbolistas del club detallaron que uno de los compromisos fue que en las últimas horas se depositarán una parte de los salarios atrasados.



El acuerdo es cancelar la quincena que falta de marzo y el sueldo de abril a la mayor parte de la plantilla. Velasco admitió que hay algunos jugadores juveniles que también se fueron del club. Además se marcharon Jefferson Sierra, Kenner Arce, Miguel Segura y el delantero uruguayo Gustavo Alles. Ellos no aceptaron la reducción salarial planteada por la directiva.



Está previsto que en los próximos días, el DT Tabaré Silva informe cómo se rediseñó el plan de entrenamiento para recuperar los ocho días de trabajo perdido en la cancha. Aunque el grupo mantuvo trabajos guiados por Zoom, pero no todos decidieron participar.



El Cuenca espera que la próxima semana se confirme la fecha para el reinicio del torneo nacional. Hasta el momento, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) no ha oficializado la fecha para el reinicio del campeonato ecuatoriano de fútbol.