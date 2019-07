Deportivo Cuenca no jugará siete partidos en cuatro días por una deuda de USD 30 000 al arquero Brian Heras

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El equipo femenino del Deportivo Cuenca perdió tres puntos en el escritorio y dejó de ser el líder de la SuperLiga Femenina de Fútbol. La noche de este viernes 26 de julio del 2019 no pudo jugar ante Carneras UPS debido a la suspensión impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

La sanción al club es por no cancelar USD 30 000 al arquero Brian Heras, puesto que se llegó a acuerdos con otros acreedores. El partido femenino de la décima séptima fecha debía jugarse a las 19:30, en el estadio Valeriano Gavinelli de la capital azuaya. Sin embargo, minutos antes del inicio llegó la notificación. Hubo llanto en las integrantes del plantel dirigido por Wendy Villón.



Ambos equipos ya estaban en el escenario. Con la pérdida de los tres puntos fuera de la cancha, el equipo cuencano Carneras UPS se apoderó del liderato de la SuperLiga Femenina al sumar 40 puntos y más 31 de gol diferencia. El ‘Expreso Austral’ se quedó con 37 y +37 y pudiera bajar a la tercera casilla si Barcelona (36 y +36) gana este sábado 27 de julio al Técnico Universitario en Ambato.

#LigaPro | América de Quito gana en la mesa al Deportivo Cuenca; el cuadro morlaco fue suspendido por una deuda y no jugará ante los 'cebollitas' » https://t.co/UTmRH6eIBO pic.twitter.com/2ghj3uSZFo — El Comercio (@elcomerciocom) July 27, 2019



Para este sábado 27 de julio del 2019, desde las 09:30, se tenían programados cuatro encuentros con Barcelona Sporting Club. Dos debían jugarse en Cuenca, entre los conjuntos de las categorías Sub 12 y 14; y dos en Guayaquil, en las divisiones Sub 16 y 18.



Tampoco jugará el equipo de reserva ante América, en partido previsto para desde las 09:00 en la cancha sintética de la Casa de la Selección.

Consecuentemente, también está suspendido el juego entre los equipos profesionales. El equipo quiteño sumará su primer triunfo del año.



En los siete partidos, Deportivo Cuenca perderá con un marcador de 3-0. Por ahora no hay ningún pronunciamiento de la dirigencia.