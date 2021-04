El Deportivo Cuenca se llevó un punto en su visita a Olmedo que sigue sin ganar

Olmedo no puede ganar en el campeonato nacional 2021. Este martes 13 de abril del 2020, el equipo riobambeño empató 2-2 ante el Deportivo Cuenca y alargó su mala racha de ocho partidos sin conocer el sabor del triunfo. El ‘ciclón’ no supo sostener la ventaja de dos goles y se vivió un partido intenso ante un Cuenca aguerrido y que batalló en el estadio Olímpico de Riobamba.

El Olmedo tuvo emotivos festejos con los dos goles anotados en el arranque del partido. Jaime Ayoví, a los 3 minutos, de penal, abrió el marcador y hubo un festejo. El ‘Ciclón’ salió a soplar fuerte y a los 6 minutos, otra vez ‘La Yoya’ Ayoví puso el 2-0, tras una serie de rebotes en el área de los morlacos. Fue una máquina de fútbol el equipo riobambeño.



Tuvo oportunidades de poner otro gol, pero no lo hizo y eso le costó caro. Al cierre del primer tiempo, los morlacos descontaron con un tanto de Federico Jourdan. Eso cambió la dinámica de juego en el segundo tiempo, especialmente.



En el segundo periodo, el Olmedo comenzó a ceder espacios y fue metiéndose en su arco. Comenzó a tratar de quemar el tiempo. El DT Pablo Trobbiani sacó de la cancha a Jordan Rezabala, uno de los referentes en ofensiva. Eso desbarató por completo el ataque de los locales y el Cuenca se fue con todo al arco contrario. El golero José Gabriel Cevallos evitó hasta el máximo la caída de su arco.



Sin embargo, Diego Dorregaray, a los 67 minutos, puso el empate. Los últimos 20 minutos fueron emocionantes porque el Olmedo apostó más al amor propio para tratar de ganar. Una de las acciones más curiosas fue la tarjeta amarilla para Sergio ‘La Máquina’ Quinteros por jugar con un anillo en su dedo. Sobre el cierre hubo tiro libre, pero Ayoví no pudo marcar.



El Cuenca también estuvo cerca de llevarse los tres puntos, pero no le alcanzó el tiempo. En la próxima fecha, el Olmedo que no conoce lo que es una victoria y está en los últimos lugares tendrá que jugar ante el Aucas, que pasa horas de apuro por los contagios masivos. El Deportivo Cuenca recibirá a la Universidad Católica.