Jugando de local, Deportivo Cuenca venció 2-0 a Guayaquil City

Deportivo Cuenca venció 2-0 a Guayaquil City, jugando como local en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Los autores de los goles morlacos fueron Leandro Martínez (31') y Raúl Becerra (83'). El mismo Becerra fue el encargado de cobrar un penal que finalmente no logró convertir en gol.

La primera jugada de peligro del partido vino al minuto 5 del primer tiempo. Aunque ninguno de los dos equipos había logrado ingresar al área rival, Jean Humanante, de Guayaquil City, quiso probar suerte con un remate de media distancia. El tiro estuvo bien calculado; sin embargo, el portero del cuadro morlaco no tuvo problemas para detener el balón.



Tres acciones seguidas tuvo el Deportivo Cuenca, pero resultaron frustradas por el portero ciudadano, Gonzalo Valle. En el minuto 21, Valle desvió un remate bajo de Luis Miguel Escalada, con una acrobática estirada. A continuación, vino un tiro de esquina en favor del expreso austral. Raúl Becerra remató con la cabeza, pero el balón salió desviado. Al minuto 30, Escalada volvió a intentarlo con un remate, esta vez dentro del área, pero llegó a las manos del portero.



En el minuto 31, Raúl Becerra recibió con el pecho el balón en el área. Dio media vuelta, evaluó a la defensa rival y dio un pase hacia Leandro Martínez, que se coló dentro del área. Martínez no lo pensó dos veces y remató inmediatamente; así fue el primer gol del partido. Deportivo Cuenca se ponía en ventaja de 1-0.



El defensa del City John Jiménez puso la mano en un balón que había ingresado en su propia área. El árbitro cobró penal en favor del cuadro local. Raúl Becerra fue el encargado del cobro. Al momento de rematar, el balón salió por el lado derecho del portero. No logró anotar.



Al inicio del segundo tiempo, el Deportivo Cuenca continuó atacando, buscando un segundo gol. Raúl Becerra, al minuto 52, remató, pero terminó salvando el portero Valle. En el minuto 58, vino otra oportunidad para los morlacos, cuando Jonny Uchuari recibió un balón frente a la portería y pegó un remate que salió por encima del arco rival.



Para el final del segundo tiempo, los jugadores del Guayaquil City ya estaban desmoralizados; el Cuenca dominaba por completo el partido. En el minuto 83, Raúl Becerra marcó el segundo. Después de recibir el balón dentro del área rival, engañó a un defensa, se posicionó y remató. El portero rival no logró atrapar el balón. Así, Deportivo Cuenca se llevaba una victoria de 2-0 y Becerra se llevaba el primer puesto de los goleadores de la LigaPro.

El árbitro designado para el partido fue Daniel Abraham Salazar Muñoz. El juez principal fue asistido por José Alvarado y Alejandro Lupera. El cuarto árbitro fue Blancer Panezo.



