Deportivo Cuenca se convirtió en el décimo club en clasificarse hacia los octavos de final de la Copa Ecuador tras derrota a Baños Ciudad de Fuego. El ‘Expreso Austral’ se impuso como visitante a sus rivales por 2-0.

A las 19:00 de este jueves 7 de agosto del 2025, el cuadro de Tungurahua recibió en su ciudad a los morlacos, que extendieron su buen momento en la Liga Pro hacia el torneo copero. Los dueños de casa, a su vez, arribaron con sed de revancha tras haberse eliminado en la misma fase ante El Nacional durante la edición previa del torneo.

Para el choque frente al conjunto de Baños, el Cuenca puso un equipo mixto en el gramado y Norberto Araujo dio oportunidad a jugadores sin mayor rodaje dentro del torneo nacional. Asimismo, buscaban retornar al triunfo después de cinco partidos y así lo hicieron.

Pese a la sequía de victorias, el cuadro cuencano también llegó como uno de los animadores de la Liga Pro al ocupar el quinto puesto y estar en zona de clasificación hacia la liguilla del título. Por su parte, el dueño de casa lo hizo como campeón de la Segunda Categoría de Tungurahua en 2024.

Dos tiros al arco y dos goles del Deportivo Cuenca

Aunque no tuvo inconvenientes para manejar el partido y lo reflejo en marcador, el Deportivo Cuenca optó por una postura defensiva ante Baños Ciudad de Fuego. El equipo morlaco cedió la pelota a sus rivales e hizo gala de su solidez defensiva y de los contragolpes.

Los de casa tuvieron la pelota y buscaron atacar, pero no generaron acciones manifiestas de gol. Las rápidas transiciones fueron lo que le dio el triunfo al Cuenca y la vía por la que generó la mayoría de sus ataques.

Nicolás Leguizamón fue quien puso el primer gol tras un rebote del arquero en el área. A su vez, Stalin Morocho puso el segundo para la escuadra morlaca y le dio el pase hacia la siguiente ronda del certamen.

Los clasificados a octavos de la Copa Ecuador

El Deportivo Cuenca se suma a nueve clubes que ya están clasificados a los octavos de final de la Copa Ecuador: Deportivo Santo Domingo, El Nacional, La Cantera de Pastaza, Liga de Quito, Aucas, Emelec, Universidad Católica, Guayaquil City e Independiente del Valle.

Restan por jugarse seis partidos para que se diriman todos los clasificados: San Antonio vs. Manta, Gualaceo vs. Vinotinto, 9 de Octubre vs. Técnico Universitario, Leones del Norte vs. Orense, Liga de Portoviejo vs. Macará y Cuenca Juniors vs. Barcelona SC.