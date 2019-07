Deportivo Cuenca vive un caos por las deudas y se quedaría sin estadio el 24 de julio del 2019 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Deportivo Cuenca tiene deudas por todas partes y cada vez se complica su futuro deportivo. La dirigencia tiene plazo hasta el 24 de julio del 2019 para pagar una parte de los USD 152 000 que adeuda a la Federación Deportiva del Azuay (FDA), por concepto de publicidad, taquillas y otros rubros.

Así lo anunció el presidente de la FDA, Edwin Loyola, este viernes 12 de julio del 2019 en conferencia de prensa. “Si hasta el 24 de julio esto no está solucionado, no se abrirán las puertas del estadio”. Es decir, corre el riego de no jugarse el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Copa Ecuador, ante Independiente Juniors, previsto para las 19:00.



Incluso está en riesgo de realizarse el encuentro de este viernes 12 de julio por fecha 17 de la LigaPro, ante Mushuc Runa (20:00). Según Juan Muñoz, encargado del mantenimiento del escenario, la dirigencia del equipo cuencano canceló (la tarde de este jueves 11 de julio) de los meses atrasados de la energía eléctrica, pero solo de las torres de iluminación. Aún no se reestablecía el servicio.



El Directorio de la FDA se reunió la mañana de este vienes 12 de julio para analizar la prórroga solicitada por el club cuencano hasta el 18 de julio y después de un breve análisis se aceptó el pedido, incluso con la ampliación de una semana. Es decir, hasta el 24 de julio. La deuda de USD 152 000 es hasta diciembre del 2017. Aún no hay cifras del 2018 y del primer semestre del 2019.

Marco Rosas, gerente encargado del Deportivo Cuenca, llegó a la reunión para solicitar la prórroga y presentar propuestas de pago con el propósito de disminuir la deuda. Él está consciente de que se deberá solucionar este contratiempo hasta el 24 de julio. El convenio de uso del estadio que tenían ambas instituciones finalizó el pasado 8 de mayo.



El ‘Expreso Austral’ no soluciona sus problemas económico pese a la salida de ocho jugadores del plantel: cuatro titulares y cuatro suplentes. Incluso hay otro contratiempo, el delantero Jacson Pita presentó el pasado lunes 8 de julio un pedido de liberación del plantel ante la FIFA y la Federación Ecuatoriana de Fútbol por estar dos meses impago. Él es pretendido por El Nacional.