Aucas y Deportivo Cuenca fueron los encargados de abrir los octavos de final de la Copa Ecuador en una llave de un solo partido. Las escuadras igualaron por 1-1 en el tiempo reglamentario y el xxx se clasificó desde los penales.

Este miércoles 10 de septiembre del 2025, el ‘Expreso Austral’ llegó hasta el Gonzalo Pozo Ripalda de Chillogallo, Quito, para desafiar al conjunto oriental. Dada que la ubicación del cuadro expetrolero en la tabla del campeonato nacional (octavo), este hizo de local ante los cuencanos (cuartos).

Más noticias:

Para el compromiso, el Deportivo Cuenca llegó tras haber dejado en el camino a Baños Ciudad de Fuego en los dieciseisavos. La escuadra colorada se impuso por 2-0 como visitante ante la escuadra de la Segunda Categoría de Tungurahua.

Aucas, a su vez, dejó en la fase previa al Ecuagenera de la Segunda Categoría de Zamora Chinchipe. En tal ocasión, el elenco aurinegra superó a su rival tras vencer por 5-4 en penales después de firmar un empate sin goles.

Deportivo Cuenca sacó ventaja sobre Aucas en la Copa Ecuador

Pese a su condición de visitante, el Deportivo Cuenca fue aquel que consiguió en ponerse en ventaja primero ante Aucas. La escuadra morlaca se adelantó en el marcador a los 38 minutos por intermedio de Stalin Morocho.

El ‘Expreso Austral’ había conseguido un tiro de esquina desde el costado derecho que no tuvo fortuna. Sin embargo, en la jugada que le sucedió tras el rechazo de la zaga auquista, la pelota encontró al Lucas Mancinelli, capitán del Cuenca.

El volante argentino metió un centro hacia el área que encontró a Morocho solo entre los defensas. El mediocampista se elevó y conectó la pelota con un golpe de cabeza. El arquero Édison Reséndez no pudo reaccionar y vio como el balón ingresó en su pórtico.

Aucas encontró el empate en la segunda mitad

Para la segunda mitad del compromiso, Aucas logró empatar el partido ante Deportivo Cuenca. La escuadra azuaya planteó una postura ultradefensiva para cuidar el resultado, pero no logró resistir ante los embates orientales.

A los 51 minutos de juego, Estalin Segura abrió el marcador para el ‘Ídolo del Pueblo’. Este cazó una segunda pelota luego de que un remate de Bruno Miranda se estrellara en el travesaño y vulneró el pórtico de Brian Bustos.

El empate envalentonó a Aucas, que mantuvo la vocación ofensiva y tuvo entre sus nombres más destacados a Jhonatan y Angelo Mina. Pese a las intenciones, el marcador no se movió y todo se dirimió en penales.

Una tanda ‘interminable’ para Aucas y Deportivo Cuenca en la Copa Ecuador

Para que una de las escuadras consiga pasar de ronda, las escuadras debieron ejecutar nueve penales. Hasta el noveno lanzamiento de Aucas, todos los jugadores de cada equipo había anotado, y en aquel tiro fue el turno del golero oriental Édison Reséndez.

El portero mexicano sacó un remate seco y al medio. Aunque Brian Bustos se jugó hacia uno de sus palos, la pelota impactó en el travesaño y le dio el pase a la siguiente ronda al Deportivo Cuenca.

Por si quieres saber más:

Los octavos de final de la Copa Ecuador

Aucas vs. Deportivo Cuenca: 8-9 (en penales).

Liga de Quito vs. San Antonio.

Emelec vs. Leones del Norte.

Deportivos Santo Domingo vs. Guayaquil City.

Independiente del Valle vs. Gualaceo.

Universidad Católica vs. Liga de Portoviejo.

Cuenca Juniors vs. La Cantera de Pastaza.

El Nacional vs. 9 de Octubre.

Información externa: El ‘Expreso Austral’

No te pierdas D-Bate