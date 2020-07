El Deportivo Cuenca anunció la contratación de Diego Dorregaray 

LEA TAMBIÉN

El Deportivo Cuenca anunció la contratación del delantero argentino Diego Dorreagaray. El atacante finalizó su vínculo con el Técnico Universitario de Ambato y después de analizar algunas ofertas decidió por fichar con el equipo morlaco.

Dorregaray, de 28 años, tenía contrato con Técnico hasta el pasado 30 de junio. Aunque intentó seguir en el equipo ambateño, la relación con el entrenador colombiano José 'Cheche' Hernández no era buena y la directiva prefirió no renovar con el jugador.



El delantero recibió la oferta del Deportivo Cuenca y de inmediato comenzó su traslado a Azuay donde deberá someterse a las pruebas médicas para covid-19 y ponerse a las órdenes del DT Tabaré Silva. Al estratega le llamó la atención la productividad de goles. El año pasado, en el segundo semestre, anotó siete goles en 17 partidos de la Serie A.



La contratación del jugador en el Cuenca se dio a pesar de que el equipo atraviesa problemas económicos. El plantel tuvo ocho días de paralización como medida de reclamo por los salarios atrasados de marzo (segunda quincena), abril, mayo y junio. Recién el viernes 3 de julio, el grupo retornó a los entrenamientos en la cancha del estadio Alejandro Serrano Aguilar.



Además se han ido del equipo por no aceptar el recorte salarial los jugadores Miguel Segura, Jefferson Sierra, Gustavo Alles y Kenner Arce. Ellos firmaron su salida del club en buenos términos.