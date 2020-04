Los deportistas necesitarán 4 meses, mínimo para recuperar el estado físico

LEA TAMBIÉN

Alrededor de cuatro meses se requerirán para llegar en la mejor forma física competitiva. Así coinciden los entrenadores Santiago Rosero (ciclismo) y Javier Cayambe (atletismo); sin embargo, aclaran que todo dependerá de los planes de cada atleta, una vez que concluya este período de confinamiento.

“Tampoco tenemos un calendario de competencias y nuestra planificación depende de esas fechas, para lograr el pico de rendimiento de los deportistas en esos torneos”, destaca Rosero.