Deportistas se entrenan con métodos alternos

La cuarentena es un obstáculo más que hay que derribar. Los deportistas, amateurs, profesionales y de alto rendimiento han tenido que adecuar sus entrenamientos a nuevas condiciones de practicar en la casa y no en un gimnasio o escenario.

“Sí, ha habido momentos de ansiedad e incertidumbre, pero tenemos que estar listos para cuando la emergencia sanitaria pase”, detalla el ciclista de BMX Alfredo Campo, quien se quedó en Estados Unidos, país donde se entrena, trabaja y compite. El deportista está en zona de clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



Sebastián Guayasamín, piloto que ha intervenido en seis ediciones del rally Dakar y que el fin de semana debía intervenir en el FIA Cross Country en Abu Dabi, dice que vive niveles de estrés y angustia porque teme perder su condición física. “Estoy comiendo igual y siento que he subido de peso”.

Además, enfrenta otra situación. “Escuchar que cada día hay más comentarios que esta emergencia puede durar dos o tres semanas más, me llena de angustia. Vivo una situación adicional porque como padre de familia no la puedo transmitir a mis hijas, de 4 y 8 años”.



Marco Chango, médico deportólogo, y director de los Centros de Alto Rendimiento, dice que estos momentos son difíciles para todos, pero “el que se lamenta, pierde”, especialmente los deportistas que están muy cerca de clasificarse a los Olímpicos o de aquellos que ya han asegurado su cupo.



“También esta frase está dirigida a los deportistas que todos los días salen a trotar en los parques y avenidas. En dos o tres semanas no se pierde la forma física en su totalidad. Hay que entrenarse y seguir algunas rutinas para mantener la fuerza muscular y la concentración”.



El primer consejo es seguir con las rutinas de entrenamiento. Muchos poseen bicicletas estáticas o caminadoras. “No es igual que un entrenamiento habitual, pero permite mantener en un 70% la forma deportiva”, detalla el galeno.

A esa actividad física hay que sumar sesiones de fuerza y resistencia. “La potencia y fuerza en la musculatura se pierde luego de tres meses y ese tiempo no vamos a estar en cuarentena”, dice Chango.



Añade que es cierto que los deportistas tienden a deprimirse porque no producen hormonas “Se alteran, por eso es indispensable la actividad física y otras complementarias”.



La automotivación debe anular a la ansiedad y la incertidumbre. Para ello se debe buscar actividades recreativas con la familia, individual, jugar pimpón o actividades lúdicas. “Técnicas de relajamiento, una de ellas es la meditación”.



En cuanto a mirar películas o buscar actividades a través de las computadoras o el teléfono celular, hay que hacerlo de manera alternativa y en tiempos limitados.

Si hay que poner atención a la ingesta alimenticia y en especial de las calorías. “Un deportista consume unas 3 800 calorías por el desgaste del entrenamiento, en épocas normales. Hoy como el entrenamiento es menor, debe bajar a 2 800 calorías”.



Marco Chango, que fue el médico deportólogo del medallista olímpico Jefferson Pérez, detalla que los deportistas, como parte de su preparación, antes de una gran competencia, vive días de concentración absoluta, sin salir del hotel o lugar de alojamiento. “Hoy cambian las condiciones, pero sabemos que tenemos grandes cosas por lograr. Los de alto rendimiento tienen como motivación una participación en Juegos Olímpicos”.

Los ‘tips’ para estos días de cuarentena

Entrenamientos.

Tienen que ser diarios y establecidos con una guía de preparadores físicos.

Recreación.

Se recomienda jugar ajedrez, pimpón y naipes en estos días y lectura.

Distracción.

Mirar películas o buscar actividades a través de las computadoras o el celular.

Alimentación.

La comida tiene que ser baja en calorías para nos subir de peso. Ingerir ensaladas.