Los deportistas de élite serán los primeros en reactivarse

La prioridad la tendrán los deportistas del alto rendimiento. Esta semana (del 11 al 17 de mayo del 2020), la Secretaría del Deporte debe presentar los protocolos sanitarios para que el Comité de Operación de Emergencia (COE) Nacional autorice la reanudación de la actividad física y deportiva.

Los primeros en salir serán los deportistas de alto rendimiento, que deben iniciar su preparación para los torneos Preolímpicos.



Julio Idrobo, de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, dijo que el primer pedido del protocolo será que todos los seleccionados sean sometidos a pruebas de covid-19.



Por el alto número de competencias de pista, campo y fondo, cada una tiene sus propios protocolos.



Para el entrenamiento en pista se establecerán horarios de ingreso y se limitará el número de atletas. “Aquí se debe trabajar con las federaciones provinciales, que son dueñas de las pistas”.



A los atletas se les pedirá llevar sus propias botellas de hidratación y no compartirlas con nadie. Tampoco podrán desechar estos envases en los lugares donde se entrenen y su calzado deberá ser desinfectado antes y después de la práctica, por los largos recorridos de entrenamientos.



En el caso de los maratonistas y marchistas, que se entrenan en calles, avenidas y parques, se les pedirá no entrenarse por zonas con alto número de contagios. “Para ello, actualizaremos la información con los COE cantonales”, dijo.



Entre las normas básicas estará que los atletas no podrán saludarse de mano, tampoco compartir implementos como pesas para la ejercitación de musculatura o la colchoneta para los ejercicios

de estiramiento.



En el caso del ciclismo, algunos pedalistas profesionales -como Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y Jhonatan Narváez- ya fueron autorizados para entrenarse en la carretera, pero otros aguardan su autorización. Los principales requerimientos tienen que ver con la desinfección de la bicicleta e indumentaria deportiva antes y después del entrenamiento.



En el caso de la bicicleta, se hace énfasis en la desinfección de las llantas y en el uso de un ‘buff’ bajo la mascarilla, que es de uso obligatorio.



La Federación Ecuatoriana de Golf elaboró un protocolo completo y lo envió ya a la Secretaría del Deporte. “Nuestro deporte cumple con las medidas sanitarias exigidas por el COE Nacional, lo que disminuye el riesgo de contagio”, declaró Francisco Torres, presidente de esta entidad.



El objetivo es procurar que los deportistas de alto rendimiento, como Daniela Darquea, puedan reanudar los entrenamientos, pues en julio ya se realizarán los primeros torneos de la Liga Profesional de Golf para damas (LPGA, por su nombre en inglés) y la ecuatoriana está en zona de clasificación a los Juegos Olímpicos.



A los deportistas se les solicitará hacer una cita para reservar la cancha, y solo podrá llegar al club 15 minutos antes de la hora señalada. Deberá retirarse, 15 minutos depuestas.



Cada golfista llevará su pelota y nadie más la podrá tocar. “Está prohibido retirar la bandera de cada hoyo y se colocará un dispositivo para que la pelota no descienda, pues podría tornarse en un punto de contagio”, dijo Torres.

Solo el jugador o su ‘caddie’ (persona que transporta los palos de golf por la cancha), podrán tocar la maleta o carro con estos implementos.



Otros de los requisitos es suprimir el cartón del marcador, que llenan los golfistas durante el recorrido y que al final deben firmar. Eso será reemplazado con una aplicación por el teléfono celular.



Cada golfista deberá lavar sus manos luego de nueve hoyos, y los deportistas deberán estar a 3 metros de distancia.



Otros deportes como el tenis, la natación y el triatlón son otras disciplinas que están en este primer grupo de deportes cuyos protocolos entrarán en análisis. En todos los casos, los atletas recibirán un salvoconducto para su movilización a los lugares de práctica.



Los deportes de combate y los colectivos aún redactan sus protocolos (a excepción del fútbol) aunque, por su naturaleza, el distanciamiento de requerido no se cumple.