Vanessa Chalá y César de Cesare opinan sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Como una decisión correcta calificaron la judoca Vanessa Chalá y el canoísta César de Cesare el aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 debido a la pandemia de covid-19 que afecta al mundo.

“Lo importante para nosotros es que se hayan postergado y no suspendido que era para nosotros lo que más temíamos. Para los Juegos de Río de Janeiro 2016 me lesioné y no pude clasificarme. En este segundo intento por llegar a los Olímpicos he venido trabajando desde hace cinco años para cumplir con mi sueño”, detalla la imbabureña.



Se mantiene entrenando en su casa en Ibarra mientras dura esta cuarentena y a la espera de la reestructuración de los calendarios de competencia de los torneos clasificatorios a los Juegos Olímpicos. “No pudimos asistir al Grand Prix de Rusia y nos quedaban tres eventos más en Europa para sumar puntos de clasificación”, añadió Vanessa Chalá, de 29 años



El canoísta César de Cesare dijo que la decisión de aplazar los Juegos es “lógica y coherente. Hoy cumplimos una cuarentena, pero no sabemos si en una semana o en un mes esto va a terminar. Como deportista nos quitan un peso de encima, pero como ser humano estamos ocupados por sobrevivir”.



El argentino-ecuatoriano reside en Guayaquil, la ciudad con más número de contagiados del covid-19, con 548 casos confirmados. “Estamos entrenando en casa, salgo para lo que es indispensable, porque si queremos salir vivos de esta pandemia es permanecer en el domicilio. Nos tocas cumplir con las normas impartidas por el gobierno”.

El canoísta César De Cesare. Foto tomada de la cuenta Twitter @ECUADORolimpico

Eduardo González, Subsecretario del Alto Rendimiento de la Secretaría del Deporte, destacó que este aplazamiento es una decisión responsable del Comité Olímpico Internacional y el gobierno de Japón. “Es una medida que salvaguara la integridad de los deportistas por la contingencia mundial”.



Lo que hoy se espera es confirmar las fechas de realización, porque en el comunicado se informa que los Juegos Olímpicos deben realizarse hasta el verano del 2021. “Una vez que conozcamos las fechas debemos organizar las agendas preolímpicas en los diferentes deportes”.



Por lo pronto dijo que pide a los deportistas y entrenadores que sigan adelante con sus entenamientos “como lo han venido cumpliendo de manera responsable”.