Los ahorros de los profesionales sirven para afrontar la cuarentena

Sin torneos no hay ingresos. Los deportistas profesionales verán afectadas sus economías tras la suspensión de eventos internacionales y mundiales. La Asociación de Tenis Profesional (ATP) anunció la entrega de recursos a algunos jugadores, porque la participación en los torneos es su única fuente de ingresos.

“El dinero que recibí el año pasado en los torneos ATP, mis auspiciantes y el estímulo económico de la Secretaría del Deporte me permiten soportar este período sin torneos”, destacó el tenista Gonzalo Escobar, medallista de oro en los Panamericanos 2019 y 69 en el escalafón mundial de dobles en la ATP.



“Estaba en el mejor momento deportivo de mi carrera. El año pasado había participado en 35 eventos, sin sumar Copa Davis y los Panamericanos. En mi proyección estaba previsto en terminar 40 en el ‘ranking’ ATP este año”, detalló el tenista de 31 años, que cumple con la cuarentena en Manta.



Reconoce que gracias a su buena campaña en el circuito ATP pudo tener mayor participación en tres continentes. Ganó ocho torneos en Israel, Italia, República Checa, Tailandia y Estados Unidos, junto al uruguayo Ariel Behar. Este año ha ganado USD 19 070 en los torneos que ha participado y USD 199 957, en su carrera, según la ATP.



Estaba en conversaciones con nuevos auspiciantes, pero las negociaciones se estancaron. “La ayuda de la empresa privada se mantiene, pero no sabemos si este año se disputarán o no torneos. Aún todo es incierto”.



Tres días antes de la declaración de la cuarentena en Ecuador llegó al país. “He pasado con mis padres, Gonzalo y Narcisa. Después de 15 años, he vuelto a desayunar todos los días con ellos”. Está pendiente de sus tíos, que viven junto a su casa. “Todos son mayores de 60 años y, la verdad, tenía miedo por el covid-19, pero todos están bien”.



Se entrena dos horas diarias. Luego realiza sesiones de yoga. Tuvo tiempo para ayudar en las labores de la casa y estudiar. “Seguí un curso de psicología”. En el patio adaptó una pared para tratar de entrenarse .“Me ha servido para no perder sensibilidad”.



Leyda juega en México y la quieren en Italia



La manabita Leyda Macías, de 36 años, se encontraba disputando la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional en el Mustangs de Saltillo cuando comenzó la cuarentena por el covid-19. En el 2018, tras ganar la Liga Nacional con Leonas, de Riobamba, migró para México.



Jugó primero en Barreteras de Zacatecas (México), donde fue considerada como la mejor jugadora del equipo. El 2019, pasó al equipo Club de Tenis La Paz, en Bolivia, para jugar la Liga de ese país. Disputó la final, pero la perdió.En el último trimestre de 2019 estuvo en la Liga de Italia con el A.S.D. Basilia Basket, pero no pudo jugar los ‘play offs’ porque se caducó su visa y tuvo que regresar a Ecuador.



En febrero de este año tomó avión para Saltillo, donde aún permanece. “Ya son dos meses que estoy en México. Me bajé del avión y jugué el primer partido. Habíamos disputado ocho cotejos cuando se interrumpió por la cuarentena”.



La mantense, con 24 años de experiencia nacional e internacional, dijo que su contrato sigue vigente. “Sigo recibiendo mi sueldo. El club nos entregó un departamento donde vivimos, junto con la colombiana Tatiana Mosquera, la otra refuerzo extranjero”.



El club también le entrega su alimentación y la hidratación. “Entrenamos en el departamento. Tenemos implementos como pesas, pero no podemos ir al coliseo a jugar”. Por el momento, sus ingresos no han sido afectados, pero su contrato podría alterarse si los dirigentes de la Liga dan por terminado el torneo. “Se buscan alternativas, sin arriesgar a las jugadoras”.



Detalló que, económicamente, los tres últimos años han sido muy importantes para sus ingresos, los cuales la han sostenido en esta cuarentena. “Con Leonas de Riobamba firmé el mejor contrato -sin especificar rubros- que he tenido en Ecuador y luego también, he podido hacerlo en las ligas de Bolivia, México e Italia”, donde ganó ahorró el dinero que ganó.



Para septiembre ya tiene un contrato firmado para volver a jugar en Italia, pero aguardará noticias sobre cómo evolucionará el covid-19 pues ese es uno de los países más afectados. “Sí tengo miedo, pero hay que aprovechar las oportunidades que brinda este deporte”.