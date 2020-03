La Secretaría de Deporte sugiere cancelar los eventos deportivos masivos

LEA TAMBIÉN

La Secretaría del Deporte de Ecuador decidió unirse a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, sobre cancelar o posponer todo acto público que genere aglomeraciones, con el fin de evitar la expansión del covid-19.

Lo hizo a través de un tuit enviado por el Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, Andrés Tobón, en el que hace un llamado a las ligas barriales, cantonales, clubes y federaciones deportivas provinciales a evitar las aglomeraciones en eventos deportivos que superen la presencia de 1000 personas.



"Como Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física del Ecuador, mi llamado especial a las ligas barriales, cantonales, clubes y federaciones deportivas provinciales.

Sugerimos evitar las aglomeraciones en eventos deportivos superior a 1000 personas".

Al ser consultado por este Diario, el Subsecretario señaló que la recomendación está planteada, no obstante, comenta que cada sector es responsable, tiene su propia autonomía y hay que respetarla.



"He conversado con algunos presidentes de dichos gremios y han manifestado que van a dialogar dentro de sus entidades para tomar las medidas necesarias", concluye.



En caso de no respetar las medidas anunciadas por el Gobierno, cualquier institución deberá atenerse a las sanciones correspondientes.