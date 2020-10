El deporte barrial ya tiene un protocolo para reanudar actividades y espera su aprobación de las autoridades

LEA TAMBIÉN

La cancha de la Liga Barrial La Oriental está irreconocible. El inclemente clima, la falta de uso desde hace siete meses y los pocos cuidados hicieron que el terreno de juego se vea afectado. La hierva a crecido. Las autoridades de la Federación de Ligas de Quito están preocupados. la fecha de la reanudación de actividades todavía es incierta.

Hace dos meses, los dirigentes de las cuatro matrices del deporte barrial de Quito se reunieron virtualmente. El tema principal era empezar a elaborar un protocolo para ser presentado a las autoridades. El documento reúne ideas de varios sectores de la ciudad. Por ahora espera una aprobación para ser implementado.



Jacinto Arévalo, presidente de la Federación de Ligas Barriales de Quito (FLQ), aseguró que por ahora no hay un plan piloto aprobado por la Secretaría de Deportes del Municipio de Quito. Están a la espera de que las autoridades del COE Cantonal y Nacional den órdenes o que la ciudad pase a semáforo verde.

"Vamos a precautelar la salud de los deportistas. Esperamos que las autoridades nos brinden información y un análisis epidemiológico de la ciudad para así pensar en el retorno de las actividades", aseguró Arévalo.



Desde marzo, 486 000 deportistas barriales se paralizaron y desde entonces no han tenido competencias. La FLQ calcula pérdidas de hasta USD 10 millones.



"Por ahora tenemos un protocolo para los deportistas. Se busca que cuando se reanuden las actividades el riesgo de contagio sea mínimo. Esperamos que el retorno sea paulatino, pero cuando no existan riesgos", dijo Arévalo.



Este documento contempla varios puntos como la inhabilitación de camerinos, el uso de mascarilla y que los cotejos se disputen sin público. Pero por ahora eso no ha sido aprobado.



Con esta pandemia del covid-19 se han visto perjudicados 9240 clubes, 27 720 equipos y 308 ligas.



"Hemos parado las actividades físicas, pero no las virtuales. Actualmente estamos en procesos de capacitaciones y cambios de reglamentos disciplinarios y de torneos. Realizamos la ceremonia de la Reina de Reinas y hemos tenido otras actividades", reconoció el principal directivo de la FLQ.



En el proyecto presentado por la Secretaría del Deporte del Municipio de Quito se contempla la venta de boletos electrónicos. En el deporte barrial se estudia la posibilidad de adherirse a esta idea en caso de que se retomen las actividades.



"Queremos que los deportistas y sus familiares tengan el contacto menor con el dinero, que puede ser un foco de infección", dijo Arévalo, quien además recordó que hubo deportistas y dirigentes barriales afectados por el virus.