Delfín será el invitado a la Supercopa Ecuador, si Barcelona queda fuera

Michel Deller, directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), reaccionó ante la decisión de Barcelona de renunciar a competir en la Supercopa Ecuador por su cláusula con la empresa GolTV. El lugar de los canarios será ocupado por el Delfín, si finalmente no asisten.

En declaraciones para la prensa en Guayaquil, el directivo de la FEF aclaró que "ninguna cablera puede tener los derechos de todos los torneos o partidos que no le hayan sido otorgados o adjudicados". Esto, en referencia a que GolTV supuestamente es la propietaria de todos los campeonatos oficiales de fútbol que se den en Ecuador.



"Es decir, la LigaPro es responsable únicamente del campeonato ecuatoriano de fútbol y este le entregó los derechos a GolTV y tiene los derechos de la Serie A y B (...) no tiene los derechos de ningún torneo que organice la FEF (...) No se por qué se dan estas situaciones", agregó Deller.

Luego, el directivo precisó que en caso que Barcelona no pueda competir en la Supercopa Ecuador, su lugar será ocupado por el Delfín, "un digno invitado". Aquí recordó fue campeón en el 2019 y disputó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.



En este torneo organizado por la FEF competirán también Liga de Quito, Emelec e Independiente del Valle. Sin embargo, el ser un torneo con carácter de oficial y al tener un contrato de patrocinio también, Barcelona no puede competir por estos motivos, lo que fue reprochado por Deller y por Francisco Egas, titular de la Federación.