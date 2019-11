La ‘U’ del DT Pablo Repetto va por un nuevo título en su visita al Delfín 

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito jugará otra final con el libreto del entrenador Pablo Repetto. El uruguayo, de 45 años, buscará su segundo título en la tercera temporada que está en el club.

La ‘U’ tendrá hoy (16 de noviembre del 2019) la posibilidad de inscribirse como el campeón de la primera edición de la Copa Ecuador, que organiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



Este 16 de noviembre del 2019, LDU afrontará la revancha de la Copa Ecuador ante Delfín en el estadio Jocay, a las 15:00. La ‘U’ saldrá con la ventaja del 2-0 de la ida.



Para esta final, en los dos últimos entrenamientos de Liga, en Pomasqui, Repetto tuvo que motivar a Franklin Guerra. El DT hablócon el zaguero y trató de levantarle el ánimo.

El defensa central manabita admitió su tristeza por tener que dejar la Selección ecuatoriana y regresar a filas del club.La familia del zaguero y los compañeros le han dado palabras de aliento.



El DT uruguayo también hizo lo mismo. Incluso, practicó fútbol con Guerra de titular, pero no garantizó que lo pondrá en el cotejo de este sábado.



Guerra y el volante Jefferson Orejuela empezaron la semana entrenándose en la Selección. Sin embargo, desde el jueves volvieron a Liga por decisión de la Federación.



“Como ustedes saben, fue un tema que no pasó por nosotros. No hicimos el pedido, lo hizo Delfín. Franklin tenía ilusión y lamentablemente se le cortó esa posibilidad, pero también va jugar una final que es linda y motivante. Era algo que podía pasar porque se había hablado y no nos sorprendió”, comentó Repetto.



El cuerpo técnico evaluó a Orejuela por una molestia muscular, pero el informe fue favorable y podrá jugar hoy.

La duda en la alineación de Liga está entre Andrés Chicaiza y Anderson Julio, aunque en la práctica de ayer ambos salieron de titulares. Así, LDU jugaría con Adrián Gabbarini; Antonio Valencia, Guerra, Carlos Rodríguez y Luis Ayala; Édison Vega y Jefferson Orejuela; José Quintero, Andrés Chicaiza y Anderson Julio; Rodrigo Aguirre, en el ataque.



En el Delfín, en cambio, los regresos del guardameta Pedro Ortiz y del lateral Pedro Perlaza ilusionan a los hinchas.



Un grupo de aficionados fue a recibirlos al aeropuerto de Manta, el miércoles anterior, cuando quedaron desafectados de la Selección nacional.



Esa acogida conmovió a los futbolistas. “La hinchada me recibió en el aeropuerto, era algo que no me había pasado. Quiero ser campeón por este equipo que me dio la oportunidad de brillar en la Serie A y para responder al apoyo de la gente”, dijo Perlaza.

La velocidad y potencia de Perlaza por la banda derecha es una de las principales virtudes del equipo que dirige Fabián Bustos. El estratega se mostró conforme con su regreso y planifica ubicarlo en el equipo titular.



Bustos apostaba al regreso de sus dos figuras con el objetivo de remontar la serie ante los albos. Confía en la estructura y convicción de sus jugadores, que en las semifinales superaron a Barcelona, tras llegar al juego de vuelta con un marcador adverso de 4-1.



Carlos Garcés es el goleador y capitán del equipo, con tres anotaciones en la copa. Al igual que el DT, el atacante confía en remontar el marcador global en el estadio Jocay; según él, el apoyo de la afición será fundamental.



“Es un partido histórico, es una final que no siempre se juega. Será un partido difícil pero distinto, porque estamos en casa, en el fútbol todo puede pasar y estamos ilusionados”, dijo el ariete de 29 años.



Hasta ayer (15 de noviembre), el DT Bustos tenía una duda en la delantera. Durante la semana, el estratega probó a Roberto Ordóñez y a Sergio López como los posibles acompañantes de Garcés.