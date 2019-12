Carlos Garcés, desde la clínica, confía en recuperarse para la semifinal de vuelta de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

El delantero de Delfín, Carlos Garcés, está internado en una clínica de Guayaquil debido a una molestia lumbar que sufrió el pasado 1 de diciembre, antes del partido ante Macará. El atacante confía en recuperarse para disputar la revancha ante los ambateños.

“He evolucionado muy bien, siendo positivo mañana (4 de diciembre) me reuniré con mis compañeros para estar en el partido. Por suerte puede aportar a mi equipo en la ida, ahora estoy en recuperación y espero jugar el sábado”, dijo el deportista.



Garcés tuvo apertura con los periodistas, que lo visitaron en la clínica donde está internado, en el norte de la urbe porteña. Dio sus declaraciones desde la cama donde reposa desde el pasado 2 de diciembre, cuando fue internado.



“Tengo muchas ganas, mis compañeros me están enviando mensajes de aliento, es importante contar con su apoyo. Estamos cerca de conseguir un objetivo importante”, dijo el delantero manabita de 29 años.



Por su parte, el médico que lo atiende, Iván Falcones, destacó la recuperación del arponero. Él conoció la molestia del deportista y ordenó realizarle una resonancia magnética con la que se descartó una lesión de gravedad.



“Gracias a Dios en la columna no hay nada patológico, nada malo. El jugador tiene 16 horas de evolución, ha mejorado más del 50% y estamos optimistas de que pueda estar en la cancha”, explicó el galeno.

