Delfín y Fuerza Amarilla se enfrentan en el Jocay por la fecha 16 de la LigaPro

Por la fecha 16 de la LigaPro, en el estadio Jocay de Manta Delfín SC y Fuerza Amarilla se enfrentan la tarde de este 7 de julio del 2019. Ya se juega el primer tiempo entre 'cetáceos' y orenses. El compromiso está empatado sin goles.

Durante el primer tiempo Delfín fue el equipo que dominó las acciones. A los dos minutos de iniciado el cotejo una jugada colectiva entre Diego López y Juan Diego Rojas por poco se convierte en el primer tanto de los locales, pero los jugadores no pudieron definir frente al arco.



A los 14 el conjunto manabita, nuevamente, tuvo la oportunidad de marcar tras un error del arquero de Fuerza Amarilla José Camacho que los delanteros 'cetáceos' no pudieron definir.



Pasados los 20 minutos los locales dejaron de dominar las acciones y Fuerza Amarilla se organizó mejor en el campo de juego. Pero el equipo de Machala no podía llegar a la portería rival, al minuto 39 tuvieron su primera jugada de peligro en el arco defendido por Pedro Ortiz.



Cerca del final del primer tiempo, al 41', el árbitro del partido anuló un gol de Roberto Ordóñez por un supuesta falta dentro del área. El primer tiempo terminó igualado sin goles.