Delegados de la Secretaría del Deporte impugnan Directorio de la Federación de Morona Santiago

Dos delegados de la Secretaría del Deporte y la representante de los deportistas impugnaron al Directorio de la Federación Deportiva de Morona Santiago, presidido por Marcelo Rivadeneira. Él y sus acompañantes están en funciones desde el pasado 5 de noviembre del 2019, tras la posesión respectiva para el periodo 2019-2023.

Jefferson Jima y Rafael Loja, delegados técnico y financiero de la Secretaría del Deporte, así como Mónica Heredia, representante de los deportistas, no acudieron al proceso de elecciones que se realizó el 5 de noviembre en Macas. Sin embargo, en el documento de impugnación dan a conocer sus puntos en discrepancia.



Según Walter Calle, relacionista público de la Federación Deportiva de Morona Santiago, entre los cuestionamientos está de que el delegado de los entrenadores no puede mocionar el nombre del candidato para la presidencia. (Silvio Ayuy mocionó a Rivadeneira). Además, se reclama de que no se envió con 48 horas de anticipación el nombre del delegado de la Dirección de Salud de Morona Santiago, en este caso el de Marcelo Rivadeneira. Calle asegura que se remitió el pasado 30 de octubre.



En Macas existe malestar por la actitud asumida por los dos delegados de la Secretaría del Deporte y de la deportista. Por ese motivo, este miércoles 27 de noviembre del 2019 se realizará una Asamblea General con dirigentes, entrenadores, funcionarios y comités de padres de familia.



El propósito es analizar la situación que atraviesa la Federación Deportiva de Morona Santiago. La convocatoria para la Asamblea fue por iniciativa del presidente, Marcelo Rivadeneira, y del administrador, Cristian Valencia. La reunión se efectuará desde las 19:00, en el coliseo de Tenis de Mesa de Macas.