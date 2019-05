Las delegaciones Sub 20 de Japón y Ecuador comparten hotel

LEA TAMBIÉN

Las delegaciones Sub 20 de Ecuador y Japón, rivales del Grupo B en la primera fecha del Mundial juvenil, se instalaron ayer, domingo 19 de mayo del 2019, en el Hotel Holiday Inn, en la ciudad de Bydgoszcz.

El DT Jorge Célico y su cuerpo técnico no tuvieron reparos en compartir la concentración. La Tri llegó cerca de las 10:30 de Ecuador (17:30 de Polonia) y los futbolistas llegaron a descansar después del entrenamiento matutino. El viaje de Ecuador demoró tres horas.



En las afueras del hotel estuvieron tres hinchas polacos esperando el arribo de la delegación para lograr los autógrafos de los seleccionados.



“Están motivados y ansiosos por el debut en el Mundial. La motivación es constante y permanente. Estos chicos saben lo que se va a jugar”, dijo el preparador de goleros Robin Pico, en un video publicado en las cuentas de la Ecuafútbol.



Célico y sus asistentes redoblarán esfuerzos para tener mayor vigilancia en los pisos donde estarán los seleccionados. Estaba previsto que hoy se realizara un entrenamiento para comenzar a preparar la alineación. La práctica será a las 16:30 de Polonia (09:30 de Ecuador) en Solec Kujawski.



Ecuador debutará el jueves 23 de mayo del 2019, a las 13:30, en Bydgoszcz. Las jornadas de trabajo, según el plan del cuerpo técnico, consistirán en trabajos de táctica fija, pelotas detenidas y la revisión de videos de los rivales. Hay una hora permitida para que los futbolistas usen celulares. Allí se pueden contactar con familiares, amigos y novias.



El preparador físico, Diego Cuvi, siempre les recuerda las siete horas de diferencia entre Polonia y Ecuador. Los seleccionados ya están adaptados al cambio de horario y respetan las reglas establecidas.



Célico tiene previsto realizar el entrenamiento futbolístico mañana, martes 21 de mayo. Allí ya confirmará el once titular para el debut.



Una de las dudas de Ecuador está en el ataque. Aunque la idea inicial es que Leonardo Campana, futbolista del Barcelona, y Stiven Plaza jueguen juntos, Célico tiene dudas en el compañero de Campana.



Campana es uno de los nombres que destacó la FIFA en una nota publicada sobre las selecciones participantes en el Mundial Sub 20. Allí se elogió a Ecuador por el título logrado en el Sudamericano realizado en Chile y la gran actuación de los seleccionados.

La FIFA destacó la presencia de los futbolistas ecuatorianos que juegan en el exterior. Según las listas inscritas, la Tri es el equipo que más seleccionados tiene en el exterior: cinco de los 21.