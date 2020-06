El delantero Jaime Ayoví se despide del Godoy Cruz sin sumar minutos

LEA TAMBIÉN

Seis meses después de su regreso a las filas del Godoy Cruz, el delantero ecuatoriano Jaime Ayoví se despide del ‘Tomba’. La crisis económica que atraviesa la institución como resultado de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19 originó su salida.

‘La Yoya’ llegó al club mendocino en enero del 2020, proveniente del Shabab Al-Ahli Dubai, de Emiratos Árabes Unidos, con un contrato a préstamo por un año. Tras una primera etapa exitosa entre el 2014 y 2016, donde actuó en 56 cotejos y marcó 26 goles, su retorno generó expectativas.



Sin embargo, una lesión le impidió debutar en el cierre de la Superliga. La posterior suspensión de la Copa Argentina por la pandemia global del covid-19 agudizó la situación del ariete, que no sumó minutos en sus primeros seis meses con el club.



José Mansur, presidente del Godoy Cruz, anticipó que retener al tricolor de 32 años sería complicado. El equipo no atraviesa un buen presente económico a raíz de la emergencia sanitaria, y el alto costo de su salario imposibilita cualquier negociación.



Además, el mismo jugador admitió que las posibilidades de continuar con el elenco argentino eran mínimas. En diálogo con El Canal del Fútbol reconoció que en Argentina se habla de retornar la competencia recién en septiembre, y a él no le parece justo recibir su salario sin jugar.



Medios de ese país confirmaron que tanto el delantero Jaime Ayoví como el guardameta Rodrigo Rey no continuarán en el equipo por un factor económico. Solo falta que la institución lo haga oficial.



‘La Yoya’ espera que se confirme su salida para buscar alternativas y entrenar en otro club. Una de las opciones que analiza es retornar a Emelec, donde ya jugó en el 2010. Aunque la decisión, según adelantó, no depende él.