'Gabigol', el delantero que hace honor a su apodo en el Flamengo

El gol en el Flamengo este 2019 tiene un nombre propio: Gabriel Barbosa, 'Gabigol', el delantero de apenas 23 años que está a un paso de convertirse en el primer jugador en toda la historia del Campeonato Brasileño en ser dos años consecutivos el máximo goleador del torneo en solitario.

En 2018, tras regresar a Brasil de su decepcionante paso por Europa, 'Gabigol' ya hizo historia al convertirse en el primer jugador en ser el máximo goleador en la Copa de Brasil y el Brasileirao conjuntamente, con 4 y 18 tantos respectivamente.



Atento a sus números, el Flamengo no dudó en apostar por él para ser la referencia en ataque en el proyecto ganador del club 'carioca' y logró su cesión del Inter de Milán, club que tiene sus derechos.



Con una buena técnica y sin dudar a la hora de rematar, Gabriel Barbosa se ha convertido en el auténtico terror de las defensas contrarias y en el gran estilete del equipo flamenguista, finalista de la Copa Libertadores y que aspira a ganar su primer Brasileirao en 10 años.

La pesadilla de todo portero 🧤 pic.twitter.com/H12Yxgjt2P — Copa Libertadores 🏆 (@CLibertadores19) October 24, 2019

Fracaso europeo



Barbosa aterrizó en Río de Janeiro junto a Bruno Henrique, el otro hombre gol del equipo esta temporada y con el que jugó en el Santos el año pasado.



“'Gabigol' y Bruno Henrique, su mejor socio en su carrera, marcaron la diferencia en el Santos el año pasado, aunque el resto del equipo no les acompañó”, explicó el periodista deportivo del grupo Globo Sérgio Rangel.



“Está en la mejor fase de su carrera, pero está haciendo apenas lo que siempre hizo en Brasil. El año pasado ya fue el máximo goleador del campeonato brasileño con 18 goles, muy por delante de los otros goleadores, y lo logró jugando en el Santos, que no era tan bueno como este Flamengo actual”, agregó Rangel, quien ya cubrió cinco Mundiales.

La delantera de Flamengo 🇧🇷 da MIEDO! pic.twitter.com/pTj6LSBrfe — Copa Libertadores 🏆 (@CLibertadores19) November 22, 2019

Surgido de la inalcanzable cantera del Santos, Gabriel Barbosa debutó oficialmente con el primer equipo a los 16 años, curiosamente, en el que fue el último partido de Neymar con el 'Peixe'. Con apenas 17 años, ya fue el máximo goleador de la Copa de Brasil y el máximo goleador de la temporada del Santos, con 21 tantos.



En 2015 repitió como máximo goleador de la Copa de Brasil e igualó los 21 goles en la temporada que había logrado el año anterior.



Tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro-2016, dio el salto al fútbol europeo para militar en el Inter de Milán, que pagó por él USD 30 millones. Las cosas en la 'Lombardía' no fueron como se esperaban y apenas jugó 10 partidos oficiales, con un gol. Un año más tarde, el Inter lo cedió al Benfica portugués, donde tampoco encontró su espacio. Tras menos de un semestre en Lisboa, regresó como cedido al Santos, en enero de 2018.

Zico en el horizonte



“Lo que deberíamos preguntarnos es por qué no triunfó en Europa, porque siempre tuvo un gran rendimiento en Brasil, donde fue el máximo goleador y ganó títulos. Pero, ¿por qué no consigue rendir en Europa? En el Inter de Milán se convirtió en una burla y en el Benfica fue apartado del equipo con apenas tres meses”, recordó Rangel.



Para el periodista brasileño es difícil entender qué le sucedió a 'Gabigol' en Europa. “Es lo que tenemos que intentar entender, porque el campeonato portugués es muy débil, sólo hay dos equipos, el Benfica y el Oporto, y no entiendo por qué no logró destacarse”, comentó.

Los jugadores del Flamengo Gabriel Barbosa (i) y Rodinei (d) juegan entre ellos durante un entrenamiento este viernes 22 de noviembre del 2019, en la Villa Deportiva Nacional, en Lima, Perú. Foto: EFE

Este año, 'Gabigol' mostró su mejor nivel y está a un gol de superar a Zico (21) como máximo goleador del Flamengo en el Brasileirao.



“'Gabigol' está en la mejor fase de su carrera, sin duda. Creo que es un verdadero matador, consiguió alcanzar el récord de Zico de goles en el Campeonato Brasileño, marca goles de cualquier forma, y además, cuenta con un equipo muy bueno que lo ayuda a dejarlo de cara al gol, con Bruno Henrique como su mejor socio”, dijo Rangel.

Su buen rendimiento lo llevó de vuelta a la selección brasileña tras tres años de ausencia. El Flamengo negocia ahora por adquirir en definitivo los derechos del jugador, revalorizado tras su gran año y que recibió ya varias propuestas para dejar nuevamente Brasil.