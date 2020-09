Un delantero venezolano se desvincula del Macará de Ambato

LEA TAMBIÉN

El delantero José Manuel Balza confirmó su desvinculación del club Macará este jueves, 3 de septiembre del 2020. El atacante venezolano, de 22 años, llegó como una de las figuras del ‘Ídolo de Ambato’ al inicio de la temporada.

“Una cuestión personal y familiar hace que José Balza no sea considerado para el próximo encuentro. No soy yo el que deba decirlo pera ya se enterarán más delante de lo que ocurra con el jugador”, dijo el preparador físico David Sánchez, en un programa deportivo en radio Ambato. Balza jugó cuatro partidos con el equipo ambateño.



El jugador venezolana defendió la camiseta del Deportivo La Guaira en la temporada del 2019. Además lució las camisetas del Carabobo (Venezuela), de la Unión Española de Chile y de la Selección de Venezuela en la categoría Sub 20.



Macará jugará su próximo partido contra El Nacional el sábado, 5 de septiembre del 2020. El encuentro se jugará en el estadio Bellavista a las 19:00.