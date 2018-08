Definen el futuro de la selección argentina tras salida de Sampaoli

LEA TAMBIÉN

La Asociación del Fútbol Argentina (AFA) celebrará mañana una reunión clave para comenzar a definir al nuevo técnico de la selección nacional tras la salida de Jorge Sampaoli y no se descarta que busque una solución provisoria para los amistosos con Guatemala y Colombia en septiembre.

Algunas versiones señalan que los actuales entrenadores de la selección Sub 20, Lionel Scaloni y Pablo Aimar, se harían cargo del conjunto mayor para los partidos amistosos. También cuentan con contratos vigentes Diego Placente y Jorge Burruchaga.



El tema fue analizado hoy por los dirigentes de la Primera División en la sede de la AFA, para ir buscando consensos de cara a la reunión general del jueves. Luego de la temprana eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, la selección volverá a reunirse para jugar el 7 de septiembre un amistoso con Guatemala en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.



El 11 de septiembre se medirá con Colombia en Nueva Jersey. La salida del conjunto albiceleste de Rusia fue desordenada, cada jugador volvió de forma individual tras el golpe que significó la derrota ante Francia por 4-3 en los octavos de final en el Mundial, luego de que el equipo ni su capitán Lionel Messi pudieran desplegar su potencial.



El veterano mediocampista de la selección Javier Mascherano anunció su retiro del equipo nacional y es una incógnita qué decisión tomarán otros históricos referentes tras una era en la que llegaron a tres finales pero no pudieron conquistar ningún título y terminó con la precipitada salida de Rusia, muy lejos de la meta de conseguir el tricampeonato.



Messi no hizo declaraciones sobre futuro en la selección, pero las principales voces del fútbol argentino llamaron a "dejarlo tranquilo" y darle tiempo, como señaló el presidente de la AFA. En tanto, otros jugadores como el delantero Sergio Agüero anticiparon que aceptarán nuevas convocatorias al conjunto nacional.