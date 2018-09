El déficit torero supera los USD 40 millones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los socios de Barcelona preguntaron siete veces al presidente, José Francisco Cevallos, cuánto es el déficit acumulado del club y este prefirió no contestar. Esa fue la principal interrogante en la última Asamblea extraordinaria del club, que dejó a los asistentes con mucha incertidumbre.

José Bejarano, quien asistió a la reunión, fue uno de los que consultó la cifra, sin tener una respuesta de Cevallos. Ante eso, le pidió su renuncia. El socio lamentó la negativa del principal canario.



La negativa del dirigente molestó a los asistentes. El excandidato a la Presidencia del equipo, Eberhard Graetzer, abandonó el salón antes de que finalizara la Asamblea. Al igual que Bejarano, su consulta sobre el déficit y los estados financieros no fue contestada.



Esa fue la reunión más tensa que presidió Cevallos desde que asumió el club, en octubre de 2015. Por momentos se vio acorralado por la insistencia de los socios, que además cuestionaron su posible candidatura a la Prefectura del Guayas, para los comicios del 2019.



Pablo Zambrano intervino durante de tres minutos. El socio puso en tela de duda la credibilidad de la directiva. “El apoyo a ustedes (directorio) no es irrestricto; nuestro apoyo es al club, que no se les olvide eso”, dijo.



La preocupación de los socios se dio por los rumores en redes sociales y posteriores declaraciones del expresidente Isidro Romero, que mencionaban que el déficit del club ascendería a los USD 40 millones, cifra que superaría los valores que se dieron a conocer en las últimas dos asambleas ordinarias (2016 y 2017).



“La cifra la daremos en marzo del próximo año, cuando se realice la Asamblea ordinaria”, era la respuesta de Cevallos, que encontró poco respaldo entre los asistentes. Cuando salió de la junta, lo hizo con el ceño fruncido.



La cifra que mencionó Romero, en entrevista para radio Huancavilca, tomó fuerza con las declaraciones del vicepresidente Juan Alfredo Cuentas, previo al inicio de la asamblea, respecto a la auditoría que se realizó en el 2016.



“Eran USD 27 millones certificados y una contingencia de USD 14 millones (USD 41 millones en total)”, dijo el directivo, responsable de la parte financiera. Sin embargo, eso se contrapuso a lo que dijo en asambleas pasadas, donde defendía que la deuda certificada más contingencias llegaba a USD 32 millones.



Pese a la falta de información que denunciaron los socios, Cuentas aclaró que desde octubre del 2015 cancelaron USD 22,5 millones por deudas de administraciones anteriores. “Nos caracterizamos como dirigentes transparentes, presentamos todo”, dijo.



Durante la asamblea de marzo de este año, Cevallos reconoció que pese al pago de obligaciones y demandas de períodos pasados, su directiva tuvo que adquirir nuevas deudas para mantener su proceso deportivo, que le significó un campeonato nacional (2016) y llegar a la semifinal de la Copa Libertadores del 2017.



“Ahora tenemos cerca de USD 27 millones en patrimonio, gracias a la compra de jugadores. Con eso podemos balancear el déficit”, dijo entonces Cevallos. Su directiva despachó 18 juicios registrados en la FIFA y al momento solo está en litigio la demanda del exmediocampista colombiano Fabián Vargas.

Además de los valores en la FEF, los canarios también tienen procesos abiertos en la justicia ordinaria por deudas con empresas. Taxinet, AustroBank y Trocatti son los principales acreedores del ‘Ídolo’, según el informe que se presentó el jueves.



Reciben a Liga de Quito

​

El partido entre amarillos y albos se iniciará a las 16:30, sin embargo, las puertas del estadio Monumental se abrirán tres horas antes.



Para este juego, el DT Guillermo Almada podrá contar con José Ayoví, que se recuperó de una lesión muscular.