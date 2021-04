El uruguayo Carlos Rodríguez, de Liga de Quito, será prestado al Peñarol

El defensa uruguayo Carlos Rodríguez encontró rumbo en la temporada 2021. Liga de Quito, equipo dueño de los derechos del jugador, anunció que el zaguero ha sido prestado al Peñarol con un contrato hasta diciembre de este año.

Rodríguez llegó a LDU en el 2019, procedente del Peñarol. La primera temporada jugó 44 partidos, pero no convenció al cuerpo técnico de Pablo Repetto. En la temporada 2020 fue prestado al Delfín. En enero regresó a Liga, pero tampoco encontró espacio.



El jugador empezó la pretemporada y estaba entrenando con el plantel. Sin embargo, en los últimos días pidió que le dieran facilidad para salir del club. "Estoy buscando equipo porque no me voy a quedar solo por libertadores, que es un incentivo para entrenar mejor, pero quiero irme”, manifestó el zaguero 'Paco' Rodríguez.

Carlos Rodríguez 🇺🇾 ha sido cedido a @OficialCAP para esta temporada 2021. ¡Éxitos Paco 🤝✌️! pic.twitter.com/WAM5qySlKU — LDU Oficial (Desde 🏠) (@LDU_Oficial) April 16, 2021



La 'U' completó su cuota de extranjeros con la llegada de Juan Cruz Kaproff y Luis Amarilla para esta temporada. La directiva alba, presidida por Esteban Paz, trató de encontrar un equipo ecuatoriano para que siga en el país, pero no hubo ofertas.



Rodríguez tiene previsto presentarse la próxima semana en los entrenamientos de Peñarol. Ha realizado la pretemporada y está en buen nivel físico. Buscará pelear la titularidad en el 'Carbonero'.