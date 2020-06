Abogados de Jaime Estrada dice que la FIFA pudiera abrir otro expediente disciplinario a Francisco Egas

LEA TAMBIÉN

Los abogados Marcos Motta y Stéfano Malvestio, contratados por

los seis integrantes del Directorio de la Ecuafútbol, están en Brasil. Ellos, en un cuestionario, respondieron a este Diario cómo avanza la defensa de los directivos que resolvieron remover a Francisco Egas de la presidencia y que funja ahora de tercer vocal.

Los abogados -del estudio Bicharae Motta- defienden a Jaime Estrada, Carlos Galarza, Amílcar Mantilla, Vicente Mantilla, Alfonso Murillo y Edison Ugalde. Los seis disidentes del Directorio denunciaron a Egas por el mal manejo en la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



El problema se originó en la última semana de abril, cuando una mayoría de vocales del Directorio de la FEF decidió remover al presidente de sus funciones por sus manejos en el tema de la contratación del seleccionador Jordi Cruyff.



¿Qué respuestas han recibido de Conmebol y FIFA? Aclarando que es un trámite confidencial señalaron: “sabemos que FIFA se encuentra revisando la documentación que hemos aportado”.



El grupo de Estrada presentó una denuncia en contra de Egas por haber acudido a la justicia ordinaria en la pugna por la presidencia de la FEF.

El dirigente quiteño interpuso una Acción de Protección para intentar frenar la realización del Congreso Extraordinario del pasado 1 de mayo.



Aunque Egas no se ha pronunciado al respecto, desde el estudio jurídico se explicó que: “sabemos que existe un procedimiento disciplinario abierto en su contra por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol y que próximamente se espera una decisión”.



Los juristas agregaron que la FIFA está siguiendo de cerca este procedimiento disciplinario y atenta contra las decisiones que al respecto adopte la Comisión Disciplinaria de la Conmebol.

Asimismo, añadieron: “Incluso, hay que decir que existe la posibilidad que la FIFA abra, en su caso, a través de su propia Comisión Disciplinaria, otro expediente disciplinario contra Francisco Egas, o incluso puede recurrir ante el TAS la decisión de la Conmebol si considera que no se le ha sancionado correctamente de acuerdo con la gravedad de la infracción cometida”.



Aunque la división del Directorio de la FEF empezó el 24 de abril, ni la FIFA ni la Conmebol tienen plazos determinados para emitir una resolución oficial sobre la situación. No obstante, en caso de haber un pronunciamiento a favor de cualquiera de las dos partes, todavía podrían acudir a una apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.



Ese recurso está disponible tanto para Egas como para los seis directivos disidentes. Aunque Egas dio marcha atrás en su Acción de Protección después del Congreso Extraordinario, los abogados de los dirigentes insistieron en que esa medida sí puede ser sancionada por las entidades que rigen el fútbol profesional. Sobre todo, por una supuesta intromisión de la Justicia en los actos del fútbol, algo que FIFA rechaza.



Egas ha presentado documentación en la Conmebol. El dirigente no ha vuelto a dar entrevistas; y se espera que en las próximas

semanas se tenga alguna resolución respecto de la pugna legal. Por lo pronto, Francisco Egas sigue despachando como presidente.