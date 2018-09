El debut de un jugador de rugby fue celebrado por la familia con una 'haka' 

LEA TAMBIÉN

El debut del defensa Hohepa Te Toiroa Tahuriorangi en los All Blacks se volvió viral en las redes sociales, pero no tanto por sus jugadas en el campo de juego como sí por la emocionante danza guerrera que realizaron sus familiares en los graderíos.

Ocurrió el fin de semana en el cotejo entre los famosos All Blacks -la selección de rugby de Nueva Zelanda- y los no menos célebres Pumas de Argentina en el estadio Trafalgar Park de la ciudad de Nelson, Nueva Zelanda.



Tras el debut del deportista de 23 años su familia le dedicó una particular 'haka', aquella danza de guerra maorí que precisamente el equipo neozelandés realiza antes de sus cotejos golpeándose el pecho y los muslos.





Ni show ni espectáculo. Cultura.



Los All Blacks recibieron en el 2017 el Princesa de Asturias de Deporte por se considerados "un ejemplo de integración racial y cultural, que ha contribuido a la unidad de neozelandeses de diferente origen, simbolizado en la haka”.





En el cotejo del fin de semana, Nueva Zelanda se impuso 46 -24 a la Argentina en el Rugby Championship.