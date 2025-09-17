Con 40 años recién cumplidos, un último llamado de su selección, la chapa de ser el máximo goleador colombiano de la historia y con el ‘traguito’ como su vitamina, Dayro Moreno llega a Ecuador con el Once Caldas para desafiar a Independiente del Valle (IDV). El delantero y su equipo se verán con los rayados en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Este martes 17 de septiembre del 2024, a partir de las 19:30, el conjunto negriazul recibirá en su estadio al conjunto de Manizales. La escuadra ecuatoriana arriba tras dejar en el camino a Mushuc Runa, mientras que los colombianos superaron en la ronda previa a Huracán de Argentina.

En el lado del Once Caldas, su máxima carta de ataque y la apuesta para hacer daño a IDV recaerá en Dayro Moreno, quien además es el mayor goleador de la actual sudamericana con ocho tantos. Las esperanzas en él, además, son tangibles no solo desde los números, sino desde lo humano, pues fue el más solicitado en el Aeropuerto José María Córdova antes de partir a su equipo.

Y es que para Moreno, la edad no es un impedimento y un motivo más se le suma a las muestras de cariño antes de su partido contra IDV. El 16 de septiembre, un día antes del compromiso continental, este celebró su cumpleaños y la melodía de “Dayro Moreno, Dayro Moreno“, que da cuenta de su figura y capacidad volvió a sonar.

‘Dayro Moreno, Dayro Moreno’, la melodía del máximo goleador colombiano antes de jugar con IDV

“Dayro Moreno, Dayro Moreno. Hay goles pa’ los nenes y hay goles pa’ las nenas. Dayro Moreno, Dayro Moreno. Dale Moreno, que nos fuimos al garete“, decía Tito El Bambino, autor de la canción ‘Baila Morena’, en las redes sociales de su colega Feid. Aquello como felicitación al delantero por su onomástico.

El artista cambió la letra de su canción por el jugador, sin embargo, aquella modificación ya venía con antelación. Cuando llegó a los 352 goles como profesional y se convirtió en el futbolista colombiano con más goles anotados en la historia, el relator Eduardo Luis adaptó la obra musical en función del artillero.

Para enfrentar a Independiente del Valle, Moreno llega con su cuota de goles ampliada: 370 en su haber. Y con un rendimiento que le llevó a la Selección de Colombia en la última doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Dayro Moreno con la Selección de Colombia y una ‘vitamina’ para su rendimiento

Su récord y forma goleadora con el Once Caldas llevaron a Moreno de vuelta a la Selección de Colombia y estuvo citado en los dos últimos partidos de eliminatorias de la escuadra. Este jugó uno de ellos y formó parte del equipo que selló su clasificación al Mundial.

Pero para Dayro Moreno, el secreto de su eficacia no reside solo en sus entrenamientos, sino bajo una particular motivación… El secreto es el consumo de alcohol.

“Tengo una vitamina que todo el mundo lo sabe, que me encanta… el traguito. Es una vitamina muy especial“, señaló en una entrevista.

Moreno ya le ha marcado a equipos ecuatorianos

Las virtudes ofensivas de Moreno también lo han llevado a que consiga marcarles a clubes del fútbol ecuatoriano. En cuatro oportunidades se enfrentó a elencos del país y anoto dos tantos.

Los elencos de Ecuador que sufrieron al arponero fueron Barcelona SC y Delfín, pues se midió en dos oportunidades ante cada uno. Al cuadro torero le anotó un gol en la Copa Libertadores 2017 y al cetáceo, otro en 2018.

Independiente del Valle será el tercer equipo ante el que se mida Dayro. En las capacidades del cuadro rayado y su planteamiento está el impedir en que su nombre se sume al de los clubes a los que les ha marcado el máximo goleador colombiano de la historia.

Detalles del partido entre Independiente del Valle y Once Caldas en Copa Sudamericana

Fecha: miércoles 17 de septiembre del 2025

Hora: 19:30.

Estadio: Independiente del Valle.

Fase: Cuartos de final.

Información extra: Los rayados

No te pierdas D-Bate