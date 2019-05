David Luiz procesa a empresa por anuncio irónico con el 7-1 ante Alemania

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El defensa brasileño David Luiz procesó judicialmente a una constructora de su país por utilizar sin autorización una foto en la que aparece llorando para una publicidad irónica con la humillante derrota 7-1 que Brasil sufrió ante Alemania, informó el sitio de noticias UOL.

Contactada por la AFP, la empresa con base en Sao Paulo (sureste) informó que por el momento no ha sido notificada por la justicia, pero confirmó que la publicidad llegó a ser utilizada en las redes sociales de la compañía a fines del año pasado, según un portavoz que pidió no ser identificado y que declinó hacer más comentarios sobre el asunto.



De acuerdo con UOL, la publicidad, que ya no aparece en las cuentas de Facebook o Instagram de la empresa, mostraba una foto del jugador del Chelsea llorando tras el fatídico 7-1 que le propinó Alemania en las semifinales del Mundial de Brasil-2014.



Junto a la imagen podía verse una frase dicha por el jugador tras la derrota: “Yo sólo quería dar alegría a mi gente”. Y el eslogan de la campaña: “Cuando contratas a principiantes para cuidar el sueño de tu familia, es casi seguro que será un 7-1”.



Los abogados de David Luiz afirmaron, citados por UOL, que el texto es “sensacionalista, vulgar y cínico”, y que la empresa “intenta ganar clientes burlándose” del jugador.



Capitán de la selección en aquella semifinal contra Alemania -en ausencia de Thiago Silva y de Neymar-, el exjugador del Paris SG tiene actualmente 32 años y fue uno de los jugadores de la 'Canarinha' más criticado tras la histórica derrota.