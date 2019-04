David Hurtado marca el paso al Mundial y los Panamericanos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

David Hurtado sueña pero con los pies en la tierra, como exige la marcha. El andarín, que fue sexto en el Challenge de Portugal, se probó con el campeón mundial y los finalistas olímpicos y no le fue mal.

“Fue la primera vez que estuve con competidores de ese nivel”, detalló Hurtado, que el fin de semana estará en México, para competir en la Copa Panamericana. La marca de 1 hora, 22 minutos y 04 segundos (01:22:04) para los 20 km, lo deja tranquilo a él y a su entrenador, Xavier Cayambe.

“Estuvo junto al colombiano Eider Arévalo, campeón mundial de los 20 km y al español Carlos García, cuarto en Juegos Olímpicos. Lo vi pelear como un león, no se achicó. Desde el año pasado escogimos esta prueba porque quería que sienta la presión de competir al lado de los campeones”, dijo el entrenador que lidera el Proyecto Fénix y que tiene el objetivo de lograr una medalla olímpica para Ecuador.



La decisión fue un tanto audaz, pues David está en la transición de los 10 km a los 20 km.



Relató que en la de Rio Maior, en Portugal, se mantuvo hasta el kilómetro 14 con el grupo puntero, y que luego atacó. “Pero no le dejé que se despegara del grupo porque ya tenía dos amonestaciones y no habría sido válido que sea descalificado en su primera competencia de 20 km en esta prueba del circuito mundial”, detalló Cayambe.

Lo insólito del viaje a Portugal fue que Cayambe tuvo que viajar hasta Europa con sus propios recursos, al igual que David, pese a que este forma parte del Plan de Alto Rendimiento.



La marca de Hurtado 01:22:04 es la mejor de un ecuatoriano, en este año, en los 20 km, una distancia donde cinco atletas (Hurtado, Andrés Chocho, Jonathan Amores, Mauricio Arteaga y Daniel Pintado) se disputan los dos cupos a los Panamericanos de Lima en julio, y tres cupos para el Mundial en Doha en septiembre.

David Hurtado junto al entrenador Xavier Cayambe, quien fundó la escuela de marcha atlética en Quito.

La Federación Ecuatoriana de Atletismo ha determinado que, además de poner la marca base que exige la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por su nombre en inglés), para el Mundial, los ecuatorianos deben asistir a la Copa Panamericana de México y lograr uno de los dos cupos para los Panamericanos.



En Perú, donde aspira lograr el cupo al Mundial, deberá terminar entre los seis primeros.



De los cinco marchistas que pugnan por ir al Mundial, Hurtado es quien logró la marca exigida (01:22.30) por la IAAF.



Daniel Pintado ganó la medalla de oro en los Sudamericanos 2018, sin embargo no ha podido ratificar la marca de 01:24.56 que hizo el año pasado.



En el nacional, en marzo, fue quinto con 01:26.55, mientras que en Portugal fue descalificado.



Mauricio Arteaga, que es el ecuatoriano con mejor ubicación en el ‘ranking’ mundial (26), tiene el tercer mejor tiempo del año, con 01:23.53, logrado en Australia, donde se entrenó durante enero y febrero.



Andrés Chocho, que ya está clasificado a los Juegos Panamericanos en los 50 km, desea lograr el cupo en los 20 km. En Portugal, puso 01:23.32.



Jonathan Amores, que ganó la medalla de plata, en el Mundial Juvenil del 2016, fue segundo en un torneo internacional de Estados Unidos con 01:24:00, tiempo que también impuso en Sucúa, en el campeonato nacional.



El atleta de Machachi realizó una rifa en su cantón para financiar su viaje a la Copa Panamericana de México. Allí buscará el cupo a los Juegos Panamericanos o la marca que lo lleve al Mundial de Doha.



Origen. David Hurtado Nació el 21 de abril de 1999 en Quito. Comenzó en la modalidad de marcha en el 2015, con el entrenador Xavier Cayambe.

Títulos. Campeón Panamericano de marcha en el 2017 y subcampeón mundial Juvenil en el 2018.

Palmarés. Ostenta los títulos nacionales en todas las categorías. También los récords sudamericanos en ruta.