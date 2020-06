Darío Tempesta: 'Con el trueque entre Edson Montaño y Alejandro Cabeza nadie salió perjudicado'

LEA TAMBIÉN

Darío Tempesta, entrenador de Aucas, no se quita la mascarilla durante todo el entrenamiento. Con ella, levanta la voz más de lo normal para dar sus indicaciones. La mayoría de sus pupilos ya lo conocen y por eso llegar a ellos con la información clara resulta más sencillo. El estratega oriental volvió al club dos años después. Esta será su tercera vez en el banquillo oriental.

"Es un club que me siento muy cómodo y para mi volver es un placer porque hay gente que me siento muy bien", aseguró en una entrevista en Mundo Deportivo.



Esta vez, el DT tendrá tiempo para capitalizar su estilo de juego. Tendrá la pretemporada que no tuvo en el 2018, cuando tuvo que reemplazar a su compatriota Luis Gustavo Soler.



"Tengo mucho trabajo por hacer, pero con un tiempo prudencial para trabajar. Hay un buen plantel", afirmó y recordó que el juego ante Independiente del Valle, por la segunda etapa, fue complejo y marcó el destino del club.



Sin embargo, en estos dos años, siente que Aucas ha evolucionado positivamente. Además afirma que se siente halagado, porque su retorno responde a un reconocimiento de la dirigencia por su buen accionar.



"Hoy Aucas es un club distinto que ha crecido mucho. Es una oportunidad que la valoró mucho porque la gente reconoce el trabajo que se hizo", dice.



Sobre los objetivos, reconoció que tiene entre ceja y ceja entrar a la Copa Libertadores. Una situación que se le ha hecho esquiva durante toda su vida institucional.



"El objetivo es entrar a una Copa Libertadores. Primero estamos con esa incertidumbre de que va a pasar con el torneo y en que formato se va a jugar", afirmó.



Tempesta fue cauto al hablar del trueque que realizó el club con IDV. Edson Montaño se fue al club rayado y Alejandro Cabeza se vestirá de Oro y Grana. Sobre esto afirmó que ninguna institución salió perjudicada.



"Salvo de lo Montaño y si aparece una oferta interesante por Alexander Alvarado, no habrá más salidas. Se va a potenciar con incorporaciones que sean muy importantes", aclaró Tempesta sin antes mencionar que el equipo se reajustará y reforzará.



La salida de Fernando Fernández y Tomás Oneto dejan vacantes para un golero y zaguero central. Una situación que ya se conversó con la dirigencia para buscar candidatos para esas posiciones.



"El plantel está muy bien conformado, si bien se han ido dos centrales y un arquero hace tiempo el club está con carpetas definiendo, está trabajando bien la dirigencia sobre nombres interesantes esta semana se define", dijo.



Tempesta trabajará con Nélson Videla, quien ya estuvo en Aucas en las divisiones formativas, Gustavo Figueroa, René Esterilla y Adrian Donnini.