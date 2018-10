Darío Tempesta: ‘Aucas arma un laboratorio deportivo’

LEA TAMBIÉN

Darío Tempesta nació el 15 de febrero de 1960 en Argentina. Tiene 58 años. Dirigió a Alvarado, Juventud, San Martín argentinos. Es especialista en ascensos. Clasificó al Aucas a la A, en el 2017.

¿Por qué el Campeonato es irregular?



Es algo que sorprende. No es común que haya tanta irregularidad en los equipos que normalmente pelean en la parte alta. No sé si se trata de un tema individual o colectivo; esa irregularidad se ve mucho en el ascenso. Hablamos con los profesores y nos cuesta entenderlo, porque hay planteles que vienen con cuerpos técnicos desde hace mucho tiempo. Otros, quizá, cambiaron de entrenador y les cuesta acoplarse.



¿El nivel del torneo es parejo entre los equipos que están en la parte baja de las posiciones?



Esa podría ser una visión equivocada. Ocurría algo similar en las eliminatorias cuando Argentina ganaba mucho, pero de pronto empezó a perder. Luego, empezó a ganar Venezuela. Entonces, las preguntas eran: ¿es bajo el nivel del torneo? Los equipos crecieron y las Federaciones tienen un nivel de competencia similar. En el fútbol puede pasar eso.



Entonces, ¿la irregularidad del Campeonato es incomprensible?



Un estudio que hizo el Lyon de Francia reveló que un jugador que cobra cinco veces más no rinde cinco veces más que otro. El club trabajó sobre esa idea e incorporó un proyecto. Lo hizo para evitar pagar sumas grandes por jugadores. Así, salió campeón de Francia en cinco ocasiones. A veces pasan estas cosas.



¿Cómo se puede emparejar el nivel de los clubes?



Analizando el contexto. Buscando una competencia agresiva deportiva y sana. Tratando de que no haya situaciones que generen desidia en el plantel en los partidos. Hay que trabajar bastante en la confianza del jugador, semana a semana y con los entrenamientos diarios. Es algo de mucha paciencia.



¿Cómo pueden los clubes competir ante los de grandes presupuestos?



Aclaro algo: no estoy en contra de los presupuestos altos. Los equipos con buen presupuesto buscan algo superior. No es lo mismo jugar una Libertadores que el torneo. Los patrocinadores pagan en el fútbol por el éxito. Aquellos que no tienen presupuesto deben trabajar con inteligencia. La proyección de juveniles y el trabajo organizado son claves.



¿Cómo se trabaja en Aucas, ante esa realidad?



Estamos terminando de armar un laboratorio para trabajar en tres ejes: captación de talentos, un departamento de análisis físico-genético y un área encargada de la metodología que materialice lo planteado en el laboratorio. Hay que trabajar y producir con niveles de organización. Tiene que ser un laboratorio que indique la parte física, genética y la proyección de los talentos. Los equipos sin grandes presupuestos deben usar el ingenio.



¿Su objetivo es clasificar al club a la Libertadores?



Cuando llegué, el equipo estaba en zona de clasificación a Sudamericana. Ese era el primer propósito. Lo hemos logrado. Ahora, jugamos con las dos tablas. Si estamos bien en la acumulada también podemos pelear en la etapa. Pero somos claros sobre nuestra realidad. El objetivo con el anterior cuerpo técnico era ir a la Sudamericana y así seguiremos.



¿Cómo se controla la ansiedad en el plantel?



Hablamos mucho con los chicos. Nos entrenamos buscando generar ataques permanentes. Tenemos muchas cosas en juego, faltan fechas y estamos en una posición que nadie nos regaló. Depende de nosotros conservarla. Si el objetivo es alto, el esfuerzo y la exigencia deben estar a la misma altura.



En el estadio se siente la presión de los hinchas, ¿ustedes la palpan?



En el ascenso decían lo mismo. Venimos de atrás y superamos a rivales directos. Hoy la gente se ilusiona porque acortamos tantos puntos con Barcelona, pero sabemos que esto será peleado hasta el final. Esa irregularidad vuelve complicado determinar qué equipo puede ganar la segunda etapa.



¿Está conforme con el rendimiento de su club?



Nos falta definir las oportunidades generadas. Hay un gran mérito del anterior cuerpo técnico (Luis Soler). Contamos con una buena defensa y esa ha sido una de las bases. Luego tenemos a Edson Montaño entre los goleadores. Están chicos que los tuve y los conozco del ascenso. Talentos que aportan.



¿Por qué Montaño es criticado, pese a que es uno de los goleadores del campeonato?



Es parte de la convivencia. Muchos de los que están ahora también fueron cuestionados el año pasado, pero hoy están peleando en la Primera. Siempre digo que hay que acordarnos de que recién regresamos este año a Primera. Mire cómo está Técnico, que fue el otro que ascendió. Entonces, pido al hincha de Aucas que reconozca los méritos alcanzados.