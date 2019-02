Danna Pesántez dejó el BMX por el fútbol

LEA TAMBIÉN

Dos meses después de cumplir 15 años, Danna Pesántez recibió la noticia de su primera convocatoria a la selección nacional femenina de fútbol en la categoría sénior. Ese llamado a uno de los microciclos de preparación lo asume, hasta ahora, como su máxima conquista.

Otra satisfacción la vivió la semana pasada en Asunción, en donde marcó un gol de tiro libre en la portería del conjunto brasileño Sao Paulo. Con ese tanto, el equipo 7 de Febrero Sub 16, de Los Ríos, clasificó a la final de la Fiesta Sudamericana de la Juventud.



Ella viajó a Asunción como refuerzo del club ecuatoriano, junto a su coterránea Marissa Tamayo (arquera). En la final, su conjunto igualó 1-1 con el cuadro colombiano Valle del Cauca. Pero, en los lanzamientos de los penales, perdió 4-2.



Danna sigue los pasos de su familia. Joselo Pesántez, su padre, jugó en Deportivo Cuenca hasta la categoría Sub 18; Sandra Carmona, su madre, practicó fútbol estudiantil. Marlon, su hermano mayor, es arquero de la Sub 18 del ‘Expreso Austral’. Su hermana de 12 años, Denisse, entrena voleibol.

Su progenitora recuerda que Danna empezó a correr detrás de un balón a los cinco años. Sin embargo, también practicó baloncesto y bicicrós. En esta última disciplina fue campeona sudamericana en la categoría de siete años. Ella es prima del campeón mundial de BMX, Josué Álvarez.



Carmona define a su hija como una adolescente perseverante en lo que se propone. Es organizada en los estudios y le gusta alimentarse saludablemente. “Además es bastante creyente en Dios, ora mucho”.



Es alumna del primero de bachillerato de la Unidad Educativa Asunción. En sus viajes, dentro y fuera del país, siempre lleva los cuadernos y libros para estudiar e igualarse las tareas. Sus compañeras, vía WhatsApp, comparten en fotos las materias que se perdió y los deberes por realizar.



“Cuando me toca viajar hablo con mis profesores para solicitarles que me permitan entregar, a mi regreso, los deberes y las lecciones Ellos me entienden y aceptan mi petición”. La volante ofensiva está consciente que todo sacrificio tiene su recompensa.



Desde hace cuatro es integrante de Carneras UPS, equipo cuencano que milita en la Serie A del fútbol femenino. Allí se formó y empezó a sumar éxitos. En marzo del 2018, la entrenadora Vanessa Arauz la incluyó entre las 22 seleccionadas que participaron en el Sudamericano Sub 17, con sede en Argentina.

En diciembre del 2017 fue campeona nacional Sub 16 con Carneras UPS. En marzo del 2018, su club también representó al Ecuador en la Fiesta Sudamericana de la Juventud, que se jugó en Asunción.



A su edad registra una trayectoria interesante, Danna ha vestido camisetas de equipos de otras provincias. El año pasado reforzó a Liga Juvenil de Macas, que fue campeón del nacional de ascenso. El club macabeo jugará este año en la Serie B del fútbol femenino.



Según Édison Méndez, técnico de Carneras UPS, cuando Pesántez llegó al club era una niña pequeña, con cierto exceso de peso. Le costó acoplarse al sistema de juego, en donde todos marcan. “Ella pensaba que una volante ofensiva no tenía la obligación de marcar”.



El DT se siente satisfecho porque, después de cuatro años de trabajo, “Danna se ha convertido en una de las mejores futbolistas del país en su edad”. Incluso la proyecta como la futura volante creativo de la selección nacional de mayores. Su dirigida tiene la posibilidad de jugar en otros equipos porque es por pocos días.



Como todo futbolista, su meta es jugar un Mundial o algún certamen internacional con la Tricolor. Además, no descarta salir a estudiar y jugar en el exterior. Ella está convencida que ya dio el primer paso al ser convocada a un microciclo de la selección de mayores.

