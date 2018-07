Daniela Darquea: ‘Tengo la ilusión que puedo ser número 1’

LEA TAMBIÉN

Daniela Darquea llegó a Lancashire. En el condado inglés se disputará el British Open, desde el jueves 2 de agosto. Su cupo lo consiguió tras ubicarse quinta en el Marathon Classic, que se disputó en Ohio, Estados Unidos.

Se entrenó en Quito con el DT colombiano Jorge Mesa, a quien conoció hace siete años. Él la guió en su etapa juvenil y hoy en el ámbito profesional.

Después de graduarse en la Universidad de Miami, inició su partición en el Tour de la LPGA (Lady Professional Golf Associaction).



¿Si nos apoyamos en el tenis, el Brisith Open es como jugar el Grand Slam de Wimbledon?

​

Podría decirse que sí. El British Open es el segundo torneo más importante del golf profesional, después del US Open. Es un torneo que tiene algunas situaciones particulares, como el clima que es impredecible, a veces hay lluvia con viento, pero en otra semanas no. Además, se juega sobre canchas que son duras. Voy a llegar con días de anticipación para tratar de adaptarme lo más pronto.



¿Ha jugado antes en este tipo de canchas?



En una ocasión. En América no tenemos ese tipo de canchas, donde la pelota rebota y se resbala. En canchas suaves, la pelota rebota y queda allí. Además, por el viento, tendremos que jugar con tiros lo más bajo posible.



Este año jugó US Open, ¿qué experiencia alcanzó para encarar el British?



Fue muy interesante porque se jugó en una cancha de muchas estrategias. En el segundo día llegamos al último hoyo por fuera del corte (no tenía el puntaje para ingresar a las finales). Con todos los nervios y la adrenalina que llevaba, afrontamos los últimos golpes y pudimos ingresar a las finales. Esa situación me dio el impulso para seguir adelante. Sé que en el British tengo chance de hacer un buen papel.



¿Qué dicen sus rivales que, en algunos casos le doblan la edad, al verla jugar estos Grand Slam?

​

Me ven como la bebé de la LPGA. Desde que llegué a Estados Unidos tengo el apoyo de María José Uribe (golfista colombiana), que ha jugado por ocho años el tour. Ha sido mi consejera, me indica el camino por donde ir. Las latinas nos apoyamos unas a otras, porque queremos que nos vaya bien.



¿En el US Open estuvo sola, Uribe no se clasificó?

​

Lastimosamente fui la única latina que jugó las finales. Nosotros queremos que el golf se popularice en la región y que otras niñas decidan cambiarse al ámbito profesional.



Tras el primer semestre de competir en la LPGA, usted dice que pude llegar a ser la número 1. ¿Por qué esa afirmación?



Cuando era pequeña, veía la LPGA muy lejos, como un sueño. Creí que nunca iba a estar allí. Poco a poco fui creciendo, salí a competir fuera del país y me di cuenta que jugaba bien. En Estados Unidos enfrenté a chicas de mi edad, que eran las mejores en el ámbito universitario amateur, pero todavía no enfrentaba a la élite.



Un vez que ingresé al Tour Profesional, miro que tengo nivel para competir con las mejores golfistas del mundo. Siento que no me falta distancia, tengo talento para pegar la bola recto o darle efecto sea para la izquierda o la derecha. Tengo la suficiente fuerza mental para enfrentar el juego. Es bueno mi juego corto, y todo ello me permite soñar en grande: tengo la ilusión de que puedo ser la número 1.



¿Jorge Mesa sigue siendo su entrenador?



Sí, no va conmigo en la gira, pero estamos en contacto de manera permanente. Hace siete años lo conocí y ha sido importante en mi carrera. Nos comunicamos por teléfono o vía Whatsapp.



¿Cómo es su agenda de torneos para el segundo semestre?



Iré a Indiana y Oregon en Estados Unidos, y a Canadá. Luego a Francia, al último Grand Slam, y seguiré para la gira por Asia, donde vamos a cinco torneos. Creo que todavía no me doy cuenta de todo lo que estoy viviendo. Cuando voy a iniciar mi participación en un torneo, mientras caliento levanto la mirada y miro la bandera tricolor. Le comento a mi caddie (persona que lleva el equipo de golf por la cancha) que el año pasado no estaba allí y que hoy la izan porque estamos nosotros.



¿El próximo año irá a los Juegos Panamericanos?



No tengo muy claro el proceso de clasificación, pero si mi calendario no me lo impide, como ocurrió este año con los Sudamericanos, y si el Comité Olímpico Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Golf me convocan, estaré gustosa de ir.



Biografía. Nació el 26 de junio de 1995 en Quito. Practica golf desde que tenia 4 años.



Palmarés. El año pasado, en su primer año como profesional, ganó su primer torneo en el Symetra Tour.



Récord. Este año, se ubicó quinta en Ohio, la mejor ubicación en un torneo LPGA.