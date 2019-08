Daniel Nieto: ‘El fútbol ecuatoriano es más físico y un poco menos técnico que el europeo’

LEA TAMBIÉN

El español Daniel Nieto está listo para debutar en el campeonato ecuatoriano con el Independiente del Valle. El mediapunta conoce poco del torneo local, pero aseguró que el balompié europeo es distinto al sudamericano.

Este sábado 3 de agosto de 2019, el equipo dirigido por Miguel Ángel Ramírez visitará el estadio Olímpico Atahualpa para enfrentar al América. Nieto, último refuerzo de los rayados, está listo para disputar su primer cotejo. “Llevo una semana entrenando con el equipo y me encuentro muy bien. La adaptación ha estado bien, tanto en el plantel como en la altura. Estoy listo para debutar, todo dependerá de la decisión del profesor”, manifestó.



El exjugador del F.C. Barcelona B comentó cómo ha sido su relación con el DT del club de Sangolquí, quien es su compatriota. “Estuve en contacto con el entrenador y él me transmitió su confianza y su gratitud de que viniera aquí. Es un club muy humilde y me pusieron todo muy fácil desde el principio”, dijo.



Nieto lleva una semana en el Independiente Del Valle. Al futbolista le llamó la atención el complejo donde se entrena. “Me ha llamado mucho atención la infraestructura. Es un club que opta desde los más pequeños hasta los más grandes, eso es muy importante y es lo que más me gusta del club”.



El jugador diferenció el balompié local del europeo. “Antes de venir acá ya vi algunos partidos de Independiente y no tiene nada que ver el fútbol europeo con el ecuatoriano. Aquí es más físico y un poco menos técnico, pero creo que en ese aspecto está avanzando mucho y vamos a ver con lo que me encuentro esta semana”.



Independiente cuenta con plantel completo para enfrentar al América. Además, la noche de este jueves 1 de agosto, los ‘Rayados’ conocerán a su rival de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, entre el Independiente de Avellaneda y la Universidad Católica.