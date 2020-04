Dani Nieto, del Independiente del Valle conocerá a su hijo por redes sociales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Independiente del Valle, aseguró la semana pasada que hay futbolistas de su plantilla que no la están pasando bien en esta cuarentena.

Ese es el caso de Daniel Nieto, el español que se unió al club a mediados del año pasado. El nacido en Mallorca, de 28 años, vive solo en el país. Su familia se quedó en España, a la espera de un nuevo integrante.

“Hay jugadores que están estresados por la situación que se vive en el mundo. Hay un caso de uno que está solo. Su familia está en su país y está a punto de ser padre”, aseguró Ramírez.



Nieto vive su cuarentena de forma distinta a la de sus compañeros. El ibérico cumple con todas las instrucciones impartidas por el cuerpo técnico rayado, pero lo hace de forma solitaria. Su esposa Paula Place se encuentra en España.



A finales del año pasado, por la vacaciones de fin de temporada, viajaron a Europa. Ella ya estaba embarazada, por lo que la pareja decidió que el bebé naciera en España.



“Estoy en Cumbayá. Cuando me vine con mi mujer, le pedí al equipo que me pusieran en un buen sitio para vivir y estar bien. Después decidimos que mi mujer diera a luz allá en España, nos fuimos los dos en diciembre, pasamos el Año Nuevo allá y ella se quedó”, explicó.



En enero, cuando inició la pretemporada, se separaron con la promesa de que volverían a estar juntos lo más pronto. Pero la pandemia del covid-19 estalló en el país ibérico.



Nieto ha seguido la evolución del embarazo a través de video llamadas y redes sociales.



“Siempre he querido saber aguantarme las sorpresas como hiciste tú ese día”, publicó su esposa en su cuenta de Instagram.



Cuando empezaron las restricciones, el español buscó un vuelo a su país, pero no lo encontró. Por ahora está esperando que todo se calme para reencontrarse con su esposa y poder conocer a su primogénito.



“Lo he hablado con los dirigentes y con el ‘míster’ (Miguel Ramírez), no es que no me dejen sino que no hay aviones. Creo que el primer avión disponible es el 1 de mayo y voy a ver si puedo encontrar un vuelo a España, pero lo veo complicado. Mi mujer está en el último mes de embarazo. Si tengo que esperar, pues esperaré, no queda de otra”, finalizó.



Nieto fue campeón de la Copa Sudamericana del año pasado. En esta temporada ha sido titular en los cuatro partidos disputados por Independiente del Valle en la LigaPro. También fue estelar en la final de vuelta de la Recopa frente a Flamengo. Desde que llegó al país, solo ha marcado dos goles, uno por torneo local y el otro ante Independiente de Avellaneda.