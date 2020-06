Damián Lanza desmiente que Barcelona SC le deba USD 82  como indica la auditoría del club

LEA TAMBIÉN

Damián Lanza, exarquero de Barcelona SC, desmintió que el cuadro 'torero' le deba USD 82, valor que se registró en la auditoria que realizó la firma PKF para determinar el total del pasivo que mantiene el equipo amarillo.

"Dicen que Barcelona me debe USD 82, pero eso no es real, me debe más. Si fuera así, ni siquiera los hubiera reclamado. Nos llamó mucho la atención cuando dijeron que mi deuda estaba prescrita”, indicó el exfutbolista, en declaraciones para la Radio Redonda.



“A nosotros nos llamó mucho la atención cuando Barcelona me respondió que mi deuda estaba prescrita. Ellos dicen que me deben USD 82 pero no es así, si fuera así ni si quiera los hubiera reclamado”



Con los 'canarios', Lanza consiguió los campeonatos del 2012 y 2016, alternando en el arco con el golero Máximo Banguera. En febrero del 2018, el jugador dejó el club para incorporarse al Clan Juvenil y disputar la Serie B del fútbol ecuatoriano.



Según el informe de la auditoría, entre los rubros que corresponden a la deuda con exjugadores de la institución, consta un monto de USD 82 para el exarquero, quien fue mundialista con la Selección ecuatoriana en Alemania 2006.



El documento detalló que la suscripción del finiquito con Lanza se registró el 18 de enero del 2018, durante el mandato de José Francisco Cevallos. El exfutbolista de 38 años no aclaró cuál es el monto que debería recibir, pero dejó en claro que su intención no es entrar en polémica con la administración anterior.



“La demanda fue presentada el año pasado, mucho antes que se hagan las elecciones en Barcelona. Yo no tengo problema con ninguna administración, solo estoy tratando de cobrar lo que me corresponde. Son tres años que llevo esperando para recibir lo que me deben”, aseguró el ecuatoriano nacionalizado argentino.



Al respecto, Carlos Alfaro Moreno, quien asumió la presidencia de Barcelona desde el 3 de diciembre del 2019, en una entrevista con BENDITO FÚTBOL, el 17 de junio del 2020, afirmó que la auditoría pasará a manos de la comisión jurídica y financiera, quienes determinarán cuáles son los valores legítimos que debe cancelar la institución.