Damián Frascarelli entrena en compañía de su esposa, la modelo Vicky Turusha

Entrenar en casa por la pandemia del covid-19 supone un gran desafío para los futbolistas, sobre todo para los porteros. Acostumbrados a grandes espacios e instrumentos adecuados para ejercitarse, ellos se adaptan a las actuales condiciones para mantener un buen estado físico, a la espera de la reanudación de la LigaPro.

Tal es el caso de Damián Frascarelli, golero de las filas de SD Aucas, que mantiene un estricto régimen de entrenamiento desde el patio de su casa. Él es uno de los más activos en las redes sociales. Con frecuencia sube historias a Instagram en las que comparte con sus seguidores los ejercicios que realiza durante la cuarentena.



Con la ayuda de bandas elásticas, sillas, pelotas de tenis y de fútbol, trabaja movimientos de coordinación, fuerza, reflejos y salidas.



A falta de un preparador de arqueros para asistirlo en los entrenamientos, ese lo rol lo adopta su esposa, la ucraniana Vicky Turusha. Ella también le añade la dosis de humor a las prácticas diarias del charrúa.



En una de las historias, la modelo sostiene al uruguayo de los pies mientras este se desplaza con las manos, haciendo una carretilla. “Yo ya no sé si de verdad esto es un entrenamiento efectivo o me está tomando el pelo”, publicó Turusha.



Frascarelli cumple su cuarta temporada en el fútbol ecuatoriano. Durante dos años defendió la portería de Guyaquil City. En el 2019 pasó a Barcelona SC y disputó la titularidad con Máximo Banguera. Luego de salir expulsado a los cinco minutos en un Clásico del Astillero perdió la confianza del cuerpo técnico y de la directiva amarilla.



Al no renovar su contrato con los toreros, cambió Guayaquil por Quito; se unió a las filas del ‘ídolo del Pueblo’, donde cuenta con la confianza del DT Máximo Villafañe. Fue titular en los duelos de la Copa Sudamericana ante Vélez Sarsfield, y en las primeras fechas de la LigaPro.