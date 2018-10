Damián Díaz y Michael Arroyo estarían descartados para el juego ante Macará

LEA TAMBIÉN

Barcelona jugará ante Macará este 28 de octubre, ese mismo día viajará a Ambato, con la ausencia de dos figuras. Damián Díaz y Michael Arroyo no se entrenaron con normalidad durante la semana, debido a lesiones.

Díaz sufre de un esguince en su rodilla derecha, desde el pasado 30 de septiembre. Durante el partido ante Liga de Quito, en el estadio Monumental, el mediocampista tuvo que salir en camilla y hasta el momento no logró recuperarse.



“No puedo tocar el balón, me molesta para patear, tampoco puedo girar. Trotar no me molesta por eso hago ese trabajo para mantener el físico”, dijo el ‘Kitu’ durante la semana, respecto a la lesión que aqueja.



Según sus declaraciones, no llegaría al 100% de sus capacidades para el juego contra los ambateños, por lo que tenía previsto conversar con el entrenador, Guillermo Almada, y el cuerpo médico. “No quiero perjudicar al equipo en un momento como este”, dijo.



Al igual que Díaz, Arroyo solo realizó trabajos con el preparador físico. Él sufre una Luxación tibioperonea, que es la inflamación de una articulación en su pierna derecha. Su molestia se registró durante el juego ante Emelec, el pasado 14 de octubre.



El diagnóstico se hizo público para justificar la inasistencia del atacante al control antidopaje, que sucedió al juego ante los eléctricos. Desde entonces se perdió el juego ante Guayaquil City y su presencia ante Macará está en duda.



El cuerpo médico del club evitó dar una fecha de regreso de ambos jugadores, debido a que sus dolencias se mantienen pese al tratamiento que siguieron en las últimas semanas.