Damián Díaz descartó que tenga una propuesta para irse al Rosario Central

Damían Díaz, volante del Barcelona SC, descartó una posible propuesta para vincularse a Rosario Central de Argentina, el club en donde se formó como jugador profesional.

Durante la última semana, la prensa argentina ha especulado con el interés del equipo 'canalla' en incorporar al 'Kitu', por pedido del director técnico Cristian 'Kily' Gónzalez, con quien el futbolista tiene una amistad cercana.



En una entrevista con Debate Fútbol de DirecTV Sports, el argentino-ecuatoriano aseguró que ningún directivo de Rosario Central se ha comunicado con él y calificó su posible salida de Barcelona SC como rumor.



"Se hablan muchísimas cosas que no son o que a veces son y no parecen, pero a mí no me llamó nadie", mencionó el mediocampista.



En la mañana de este viernes 3 de julio, Carlos Alfaro Moreno, presidente del Barcelona SC, descartó que Díaz pudiese salir del plantel por la crisis económica, tras la paralización del torneo local por la pandemia global del covid-19.



"Lo leí en redes sociales, pero de club a club no hay nada", dijo en una entrevista con Radio Huancavilca de Guayaquil.



Damián Díaz es el jugador más costoso de Barcelona SC. Según la última auditoria del club, el 'Kitu' percibe USD 74 000 mensuales de salario y el club todavía mantiene deudas con el mediocampista por primas y premios atrasados.