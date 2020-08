¿Por qué el volante Damián Díaz no patea los penales en Barcelona?

LEA TAMBIÉN

Barcelona perdió ante Guayaquil City 2-1, por la octava fecha del campeonato. Fue la segunda derrota del equipo dirigido por Fabián Bustos en el torneo local con un antecedente: el ídolo volvió a fallar un tiro penal en el estadio Cristhian 'Chucho' Benítez.

El delantero José 'Tin' Angulo erró el lanzamiento que pudo dar el empate a Barcelona. Es la segunda ocasión en el año que a Barcelona se le escapan puntos por fallar penales. El 7 de marzo, Barcelona también sufrió una derrota en el estadio Rodrigo Paz Delgado ante Liga de Quito, por el campeonato ecuatoriano.



En aquella ocasión, el volante Cristhian Alemán falló el disparo ante el golero Adrián Gabbarini, de LDU. Ahí se abrió un debate sobre los responsables de patear los penales. El DT Fabián Bustos en aquella ocasión explicó que los jugadores que se tienen confianza son los que asumen la responsabilidad de patear los penales.



Sin embargo, en ambos juegos donde lo jugadores de Barcelona (Alemán y Angulo) fallaron los disparos se planteó la pregunta del por qué Damián Díaz no asume la responsabilidad de ejecutar los lanzamientos. Bustos no profundizado en las explicaciones y tampoco ha detallado porque el 'Kitu', considerado uno de los referentes del club, no patea los penales.



El DT también confía en Fidel Martínez como otro ejecutante de los lanzamientos. 'Alegría y atrevimiento', por ejemplo, pateó en el triunfo ante Emelec, en el Clásico del domingo pasado, y picó la pelota para convertir el gol. Bustos no respondido a una pregunta: ¿cuándo volverá a patear un penal Damián Díaz?