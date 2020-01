El acento latino se diluye en el nuevo Dakar en Arabia Saudí

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Dakar tuvo un fuerte acento latino durante los once años que estuvo en Sudamérica, pero esa amplia presencia se diluirá en la nueva versión del rally que se disputará desde este domingo 5 de enero de 2020 en Arabia Saudí, donde habrá la mitad de sudamericanos que en años anteriores cuando eran anfitriones.

El cambio de correr el Dakar prácticamente en casa a hacerlo a más de 11 000 kilómetros de distancia ha implicado un aumento en el presupuesto de los participantes de entre un 15% y un 20%, lo que significa varios miles de dólares, según indicó a EFE uno de los equipos de Sudamérica que han viajado hasta Arabia Saudí.



Solo en billetes de avión han tenido que invertir más de USD 10 000, mientras que el flete del barco para llevar todos los equipos ha sido cubierto por la organización.



Por ello este año habrá 55 sudamericanos en el Dakar, entre ellos 42 pilotos y 13 copilotos, que suponen menos de la mitad de los 117 que se inscribieron en 2019, pero más del triple de los 12 vehículos sudamericanos que participaron la última vez que la carrera fue lejos de Sudamérica, cuando el Dakar se despidió de África en 2007.



Hay cuatro nombres que destacan por encima del resto por sus claras opciones de victoria en sus respectivas categorías: el argentino Kevin Benavides en motos, los chilenos Ignacio Casale en quads y Francisco Chaleco López en UTV (buggys ligeros) y el brasileño Reinaldo Varela, también en UTV.



Más de 20 argentinos

​

Argentina es el país de Sudamérica que más representantes aporta a este Dakar con un total de 20, de ellos 12 pilotos y 8 copilotos. Son 17 participantes menos que de los 37 de 2019, lejos de los 68 de 2018, el último año que el Dakar pasó por el territorio argentino.



Además de Benavides, que ya quedó segundo en la edición de 2018, no hay que perder de vista a su hermano menor Luciano Benavides (KTM) y a Franco Caimi (Yamaha).



Los quads, la categoría que más alegrías ha dado a Argentina con cinco títulos, no tendrán a sus tres campeones argentinos, que son los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli y Nicolás Cavigliasso.



El único piloto argentino en coches será Orlando Terranova (Mini), cuyo objetivo es mejorar la quinta posición de 2013 y 2014, mientras que en camiones, la categoría donde el argentino Federico Villagra se quedó hace dos años muy cerca de la gloria, no tendrá ningún representante latinoamericano.



Dos campeones chilenos



A Argentina le sigue Chile con 12 inscritos, entre ellos 11 pilotos y un navegante. En 2019 fueron 18. Destaca el regreso de Ignacio Casale a los quads, categoría que ganó en 2014 y 2018, después de haber probado suerte sin éxito el año pasado en los UTV, cuyo título defenderá este año su compatriota Chaleco López.



En las motos Chile depositará sus esperanzas en Pablo Quintanilla (Husqvarna), que terminó cuarto en la última edición, y en Nacho Cornejo (Honda), un piloto joven y en ascenso que buscará mejorar el octavo puesto obtenido en 2019.



Solo una mujer: Fernanda Kanno

​

Perú, sede del último Dakar, pasó de 34 participantes a solo 8 en Arabia, a bordo de cinco motos y dos coches, entre ellos el de Fernanda Kanno, única mujer de toda América en esta edición del rally. No estará Nicolás Fuchs, que en 2017 finalizó duodécimo en autos.



Por su parte, Bolivia tendrá en carrera a solo dos participantes, lejos de los nueve del año pasado y de los doce que hubo en 2018, la última vez que el rally pasó por el altiplano

​.

De la familia Nosiglia solo estará Daniel en motos, esta vez sin su hermano Walter en otra moto ni su padre Walter en quads, donde sí participará como lo hace desde 2013 Leonardo Martínez, actual viceministro de Deportes de Bolivia, pero este año sin su hija Suany.



Padre e hijo desde Paraguay

​

El único país sudamericano que ha aumentado su presencia en el Dakar es Paraguay, que tendrá a cuatro representantes, dos más que el año pasado. Tomarán la salida tres pilotos y un copiloto.



No estará Andrea Lafarja, primera mujer guaraní en correr y terminar el Dakar, pero repite Nelson Sanabria en quads y debutan Blas Zapag hijo en motos y Blas Zapag padre en coches.



Por su parte, Colombia contará con tres participantes en Arabia, uno menos que el año pasado en Perú. Repiten Giordano Pacheco en motos y Nicolás Robledo en quads y debuta Antonio Marmolejo en UTV.



Ecuador y Uruguay con un único participante



Desde Ecuador no faltará a la cita Sebastián Guayasamín, único representante de su país, con el objetivo de alcanzar la meta con su auto por tercera vez en seis participaciones en el Dakar.



Asimismo, Uruguay también estará representado por el experimentado copiloto Sergio Lafuente, quien este año será navegante del argentino Omar Gandara a bordo de un UTV, y Brasil, más allá de Reinaldo Varela, solo tendrá en motos a Lincoln Berrocal.