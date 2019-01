Tras el Dakar, el catarí Al-Attiyah quiere triunfar en tiro en Tokio 2020

Nasser Al-Attiyah, Prince of the Desert, made his victorious arrival to claim his 3rd Dakar ✌✌️✌️@AlAttiyahN Príncipe del Desierto, hizo su triunfante llegada para llevarse su 3er Dakar ✌✌️✌️#Dakar2019 pic.twitter.com/Mwp09lmosR