Curry agranda su figura con Golden State y acaba la racha triunfal de Jazz

El base Stephen Curry vivió otra noche de engrandecimiento al legado que ya ha establecido dentro de la NBA al convertirse en el nuevo líder encestador de todos los tiempos de los Golden State Warriors, tras superar la marca del legendario Wilt Chamberlain.

Por su parte, los Utah Jazz, el equipo con la mejor marca de la liga, veía como su racha histórica ganadora de local llegaba a su final y sus rivales directos, los Phoenix Suns empataban la de todos los tiempos de triples.



Otra actuación encestadora de Curry para enmarcar, pero esta vez envuelta en la aureola de ser histórica tras superar a Chamberlain. El momento requería que pusiese en la pista del Chace Center todas sus esencias de jugador único al conseguir 53 puntos y ante uno de los mejores equipos de la liga, los Nuggets de Denver, a los que los Warriors ganaron por 116-107.



El propio Curry, que llegó al partido a falta de 18 puntos para batir la marca de Chamberlain, había adelantado que deseaba no sólo superarla sino "disfrutar" de un gran partido y de un triunfo, algo que consiguió en plenitud.



Curry anotó 21 puntos en el primer cuarto, lo que le dio 17.786 en su carrera. Eso superó los 17.783 de Chamberlain con la franquicia, un récord que tenía desde 1964.



El base de 33 años, dos veces ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, anotó 14 de 24 tiros de campo, incluidos 10 de 18 triples y 15 de 16 desde la línea de personal, en 36 minutos de acción.



Además llegó a los siete partidos consecutivos, anotando al menos 30 puntos, la racha más larga de un Warrior desde Rick Barry durante la temporada 1966-67.



Curry también logró su tercer partido de temporada que ha superado la barrera de los 50 puntos y el noveno de su carrera.



El escolta Bradley Beal reivindicó su condición de líder encestador de la NBA y con 34 puntos encabezó el ataque ganador de los Washington Wizards que protagonizaron la gran sorpresa al vencer de visitantes 121-125 a los Jazz y acabar con racha de 24 triunfos seguidos en su campo del Vivint Arena, marca de equipo.

El base Russell Westbrook brillo también de manera especial con otro triple-doble de 25 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias, el quinto consecutivo y vigésimo tercero de la temporada, que lo deja líder destacado de la liga.



El alero Jae Crowder aportó 26 puntos, el escolta hispano Devin Booker logró otros 24 y los Suns empataron un récord de la NBA con 18 triples en la primera mitad del partido que ganaron por 126-120 a los Houston Rockets, en lo que fue todo un recital de canastas desde fuera del perímetro.



Nada menos que 25 triples anotados por los Suns en lo que fue una nueva marca de franquicia, mientras que los Rockets lograron la anotación de 17.



La combinación de ambos registros dieron un total de 42 y se quedó a uno de haber empatado la mejor marca de todos los tiempos dentro de la NBA.



Crowder, que nunca antes había hecho más de seis triples en un partido, acabó con ocho que lo dejaron líder de los Suns, mientras que otros ocho jugadores del equipo de Phoenix lograron al menos un triple, incluidos tres reservas.



Los Suns igualaron el récord establecido por los Utah Jazz, que anotaron 18 triples en la primera mitad a principios de esta temporada en un partido contra los Orlando Magic.



Los Suns pudieron aguantar la victoria, la segunda consecutiva, novena en los últimos 10 partidos disputados, que los dejó con marca de 38-15, líderes de la División Pacífico, y a solo un juego y medio de los Jazz (40-14), líderes de la Conferencia Oeste y de la Liga.



El pívot camerunés Joel Embiid aportó 36 puntos, incluidos dos triples, con siete rebotes y permitió que los Philadelphia Sixers cerrasen con triunfo el décimo partido de visitantes de los 12 últimos que han disputado.



Los Sixers (37-17) se colocaron con medio juego de ventaja sobre los Brooklyn Nets en el liderato de la División Atlántico y la Conferencia Este.

Los Nets tenían programado partido para este lunes por la noche contra los Timberwolves, pero fue cancelado debido al tiroteo policial mortal en el que la pasada noche falleció un joven negro en el área de Minneapolis.



El ala-pívot Julius Randle aportó doble-doble de 34 puntos y 10 rebotes que dejaron a los New York Knicks ganadores 111-96 ante su ex equipo, Los Angeles Lakers, y lograron su tercer triunfo seguido.



El escolta-alero DeMar DeRozan solo necesitó tres periodos para conseguir 19 puntos como líder de los Spurs de San Antonio que vencieron a domicilio por 97-120 a los diezmados Orlando Magic y sumaron el segundo triunfo consecutivo en noches seguidas.



El pívot lituano Jonas Valanciunas, que atraviesa por su mejor momento de juego, aportó un doble-doble de 26 puntos con 14 rebotes y lideró la remontada los Memphis Grizzlies ante los Chicago Bulls a los que ganaron 101-90.



Mientras que el ala-pívot Brandon Ingram y el alero Zion Williamson con 34 y 30 puntos, respectivamente, guiaron a los New Orleans Pelicans a ganar 117-110 a los Sacramentos Kings.