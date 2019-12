El cupo de jugadores extranjeros se ampliará a seis en la LigaPro 

LEA TAMBIÉN

Los equipos del fútbol ecuatoriano podrán contar hasta con seis jugadores extranjeros en sus plantillas, según la resolución a la que llegaron los representantes de los clubes reunidos en el Consejo de Presidentes de la LigaPro. Así lo confirmó el principal de ese organismo, Miguel Ángel Loor.

En el torneo que está por finalizar, que tiene al Delfín y a la Liga de Quito como finalistas, los clubes tienen un cupo cinco refuerzos foráneos. No obstante, para el certamen del 2020 podrán contratar a seis.



Según lo resuelto, por abrumadora mayoría según Loor, los equipos tendrán la opción de cambiar dos de los seis refuerzos contratados a mediados de año.



¿Esto ayuda o perjudica al fútbol ecuatoriano?. Entre los hinchas hay criterios divididos en las redes sociales. Hay quienes consideran que la presencia de seis extranjeros por equipo podría perjudicar al futbolista ecuatoriano, que tendría menos opciones de jugar.



¡Nefasto! y para que quede claro, esa decisión no es solo de

@miguelloor sino de los presidentes de los clubes, quienes solo ven el árbol y no el bosque", escribió Fabricio Pico en la cuenta de Twitter @fapidel



"No es problema, a veces terminan banqueados la mayoría de los extranjeros. Si el jugador nacional es bueno no debería importarles, escribió el usuario de la cuenta @Juanitog13 en Twitter.





