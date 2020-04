El cuerpo técnico del Delfín viajó a Argentina en vuelo humanitario

LEA TAMBIÉN

El DT del Delfín, el argentino Carlos Ischia, y la mayoría de su cuerpo técnico abandonaron el país en un vuelo humanitario este viernes 24 de abril del 2020. El presidente del club, José Delgado, confirmó la salida de los extranjeros, pero advirtió que seguirán vinculados a la institución y trabajarán desde sus domicilios.

Ischia aseguró hace unos días que se sentía solo. Desde que se vinculó al Delfín no ha podido compartir con su esposa, quien vive en Argentina. Ella tenía planificado viajar hasta Manta para reencontrarse con el estratega, pero la pandemia del covid-19 hizo que los planes cambiaran.

“Estoy haciendo la cuarentena en un hotel porque ni siquiera llegué a instalarme en el departamento que tenía reservado. Soy el único huésped”, dijo Ischia en su momento.



Delgado confirmó que él, junto al preparador físico Facundo Martínez y su asistente técnico Óscar Quiroga abandonaron el país con el visto bueno de la dirigencia. Además aseguró que la semana pasada el jugador José Valencia regresó a Colombia para resolver unos problemas personales y para pasar la cuarentena junto a su hijo recién nacido.



"El cuerpo técnico viajó esta madrugada a Argentina en un vuelo humanitario. Ellos decidieron regresar a su país porque sus esposas están allá y están sufriendo complicaciones familiares. Ellos sintieron la necesidad de acompañarlas. Se fueron con el visto bueno del presidente", dijo Delgado.

Los cetáceos mantienen entrenamientos diarios a través de las plataformas digitales. Antes de que Ischia y sus colaboradores retornaran a Argentina, dejó una serie de rutinas que deberán cumplir cada uno de sus pupilos en sus hogares.



"El trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores no será problema. Se conectan con ellos por las plataformas digitales. No importa en qué parte del mundo estén. Lo de los entrenamientos ya es responsabilidad de cada uno si cumple o no. No hay necesidad que estén en Manta para desarrollarlos, porque igual no pueden estar juntos", dijo el dirigente.



Ischia apenas pudo dirigir tres partidos con los cetáceos. Dos fueron ante Olimpia de Paraguay y Santos de Brasil, por la Copa Libertadores.

En el caso de Valencia, el cafetero regresó a su país por un tema de salud de su hijo.