El cuerpo médico de LDU aclaró que se cumplió la norma establecida y detalló que por ahora hay tres protocolos 

Juan Barriga y Richard Cabezas, integrantes del departamento médico de Liga de Quito, aclararon que no se ha roto ningún protocolo establecido por la LigaPro. Barriga informó que aún no ha llegado las pruebas y a pesar de eso, la ‘U’ sometió a su plantilla a los controles.

En una conferencia de prensa virtual, Barriga detalló que la 'U' hizo las pruebas por su cuenta y sin irrespetar ninguna norma. “Vamos a llamarles pacientes o empleados. Se hizo pruebas a los jugadores, a la persona que abre la puerta, al que maneja la ambulancia. Somos respetuosos de las normas. Las pruebas deben hacerse cinco o 10 días antes. Así lo hicimos. Estamos esperando las pruebas de la LigaPro”, dijo.



El galeno detalló que actualmente hay tres protocolos: uno de la LigaPro, otro de la Ecuafútbol y un tercero de la Secretaría del Deporte. Explicó que los encargados de hacer las pruebas en Liga de Quito no fue el personal médico del club, sino especialistas de bioseguridad.



Asimismo, con el caso detectado informó que se estableció un cerco epidemiológico para prevenir más contagios. “Estamos en una pandemia de cero experiencia. No puedo ir a la biblioteca y sacar un libro de covid. Sabemos que en Europa hay problemas. Todavía no empezamos pero tenemos miedo. A veces subestimamos esta pandemia. Si todos los jugadores y clubes cumplen las normas no deberíamos tener problemas. La responsabilidad pasa por el jugador. Se tiene previsto que las pruebas sean cada 10 o 21 días”, manifestó.



En plena conferencia virtual, Cabezas detalló que la tarde de este miércoles 3 de junio llegó un mensaje al grupo de wathsapp donde están todos los médicos de los clubes. Allí, según el doctor de la 'U' ya se notificó a los clubes la firma con la que la LigaPro llegó a un convenio para la realización de las pruebas.



Está previsto que desde la próxima semana ya se tenga toda la documentación necesaria para presentar antes del retorno a las canchas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional anunció que se permite la práctica del deporte profesional desde el próximo 10 de junio.